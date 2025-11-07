El Castell de Bellver subirá sus precios en 2026: ocho euros para no residentes y 7.500 por usar el patio de armas

El regidor de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, comparece para dar cuenta de los presupuestos de su departamento. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé modificar la ordenanza municipal para subir los precios públicos de entrada y uso privativo del Castell de Bellver.

La entrada pasará de los cuatro euros actuales a ocho, un incremento que no repercutirá sobre los residentes, que seguirán pagando 2,5 euros. El uso privado del castillo, por su parte, triplicará sus precios, que oscilarán entre los 1.200 y los 7.500 euros dependiendo de las infraestructuras que se alquilen.

Lo ha explicado este viernes el regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ayuntamiento, Javier Bonet, durante su comparecencia en la comisión plenaria para dar cuenta del presupuesto con el que contará su área el año que viene, que ascenderá hasta los 45,8 millones de euros.

Bonet ha defendido la necesidad de actualizar unas tarifas que se sitúan muy por debajo de los precios que se aplican en otros castillos europeos, donde los visitantes pueden llegar a pagar hasta 32 euros.

La subida del 100% del precio de las entradas para las personas no residentes, ha considerado, ayudarán a paliar esta "anomalía".

Por lo que respecta al uso privativo del Castell de Bellver, los precios pasarán a ser de 1.800 euros para el uso de la sala de conferencias, de 1.200 euros para la capilla, de 7.500 euros para el patio de armas y de 4.500 euros para el 'revellí'.

NUEVAS SUBVENCIONES CULTURALES

Las partidas que irán destinadas al área de Cultura serán ligeramente inferiores a las de este año, de 16,7 millones de euros. Bonet ha considerado que se trata de una previsión "continuista" y que "no tendría sentido cambiar el rumbo de un departamento que está funcionando con buenos resultados".

El proyecto presupuestario, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, apuesta por seguir invirtiendo en citas culturales como Nits a Bellver, Palma Dansa, Cinema a la Fresca, Palma Circ, Jazz Festival o el Pop Rock.

En el ámbito expositivo, el Casal Solleric y Can Balaguer mantendrán un número similar de propuestas después de un año con más de 100.000 visitantes.

También incluye nuevas subvenciones nominativas para el Teatre Principal de Palma, el Evolution Film Fest y el Gremi de Llibreters, que se suman a las de Art Palma Contemporani, el Festival Paco de Lucía Mallorca y el Atlantida Film Fest.

MÁS COMPETENCIAS TURÍSTICAS

Los presupuestos del área de Turismo se reducirán un 4,2% respecto a los de este año y serán de 1,5 millones de euros.

Bonet ha anunciado que están trabajando en una modificación de los estatutos de la Fundación Palma Turismo para "reformular sus objetivos, ampliando las competencias en la gestión del destino".

El regidor ha señalado que estos cambios supondrán una suerte de "refundación" de una entidad que a lo largo de sus 14 años de existencia "ha funcionado bastante bien y ha obtenido unos resultados excelentes".

COMPLETAR LA COMPRA DEL SITJAR

El Instituto Municipal de Deportes (IME), por su parte, contará el año que viene con 31,5 millones de euros que destinará, entre otras cuestiones al "mantenimiento, mejora y apertura" de todas las instalaciones deportivas municipales.

De esa partida, cinco millones se usarán en "inversiones reales". Entre ellas, la reforma integral del polideportivo Germans Escales, del que se renovarán la piscina, los vestuarios y los sistemas de eficiencia energética. El proyecto, valorado en 2,5 millones de euros, ya está en trámite de contratación.

Otros 1,4 millones de euros se destinarán a la mejora de los campos de fútbol de titularidad municipal con intervenciones en el césped, el sistema de riego, la iluminación o los vestuarios.

Además, 250.000 euros irán a la modernización del polideportivo de Son Moix y 500.000 a la mejora de piscinas y otras instalaciones como s'Estel, Antoni Servera o Son Hugo.

De forma paralela, el IME pondrá en marcha un nuevo contrato de asesoramiento técnico para la redacción, supervisión y dirección de proyectos futuros con el objetivo de planificar, entre otras actuaciones, la ampliación de vestuarios y la instalación de placas solares en gradas.

En cuanto a las nuevas infraestructuras, se construirá una nueva pista multideportiva en Sant Jordi, que incluirá dos pistas de pádel, espacio de calistenia y juegos biosaludables, y un nuevo pabellón municipal de hockey en es Garroveral que costará 2,3 millones de euros.

Además, se seguirán avanzando en proyectos iniciados en otros ejercicios presupuestarios como la construcción de la nueva pista de atletismo de Son Moix.

El presupuesto del área de Deportes también incluye 445.000 euros para subvenciones, 24.200 para completar la compra de acciones del Lluís Sitjar y 55.000 para un concurso de ideas sobre el futuro espacio deportivo en la zona del antiguo estadio.

Por último, ha avanzado Bonet, se prevé que el año que viene pueda abrirse la pisicina de s'Aigo Dolça.