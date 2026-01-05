El Castillo de San Carlos comienza a cobrar por las visitas: consulta los precios y descuentos

Archivo - Fortaleza de San Carlos en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Castillo de San Carlos ha aprobado en su Junta de Fundadores poner en marcha un sistema de cobro por visita para garantizar la conservación del monumento y asegurar una gestión sostenible del patrimonio.

Las entradas tienen un coste máximo de cinco euros y dan acceso a la fortaleza y permiten hacer el recorrido por dentro del castillo, patio de armas, colección de armas Llorente, torreón y recorrido por la parte superior de las murallas.

Una vez en la fortaleza se puede acceder también a las salas visitables del museo militar.

El resto de las instalaciones son de visita gratuita, es decir, el acceso al bar-cafetería, el paseo por los jardines, contemplando las exposiciones de esculturas y los fondos museísticos exteriores, así como la visita del revellín a través del camino del frente marítimo, pueden ser visitados sin necesidad de comprar una entrada.

Además, se han aprobado tarifas especiales para familias numerosas, tarjeta ciudadana o pensionistas y se mantiene como día gratuito el miércoles. Existe también un bono anual por un precio de 12 euros.

Según han explicado en un comunicado, el cobro de entradas busca garantizar la conservación del monumento y asegurar una gestión sostenible del patrimonio.

Es una forma de mentalizar a los visitantes, han añadido, sobre el esfuerzo que supone el mantenimiento del patrimonio histórico, a la vez que permite que éstos se identifiquen con ese esfuerzo.

Por otro lado, refuerza la percepción del mismo como bien cultural de valor histórico y patrimonial. El dinero recaudado, tras quitar los gastos de gestión, pasará a formar parte del presupuesto del Consorcio para mantenimiento y mejora de las instalaciones, con el que sufragan gastos como la dotación de accesibilidad a las instalaciones o la restauración del foso.

Así quedan los precios y los descuentos que se aplican a partir de ahora:

Entrada General: 5 euros

Entrada reducida:

- Estudiantes universitarios y carné joven: 4,50 euros

- Personas con discapacidad de +33%: 4,50 euros

- Grupos de más de 20 personas: 4,00 euros por personas

- Tarjeta residente: 4,00 euros

- Familias numerosas de categoría general: 4,00 euros

- Familias numerosas de categoría especial: 2,50 euros

- Mayores de 65 años y pensionistas: 3,00 euros

- Colegios y niños de 6 a 11 años: 3,00 euros

- Bono anual: 12,00 euros

Entrada libre: niños menores de 5 años, socios de la Asociación de Amigos del Castillo de San Carlos, todos los miércoles del año y el Día internacional de los museos.