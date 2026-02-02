La Cátedra Banca March lanza tres formaciones universitarias para la profesionalización de la empresa familiar

Archivo - Vista general del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). - UIB - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar impulsa este semestre tres nuevas formaciones universitarias con el objetivo de fortalecer las competencias en la gestión de las empresas familiares.

Estos cursos, conocidos como microcredenciales, abordan también materias calve como el papel de los accionistas, la toma de decisiones estratégicas y la responsabilidad social corporativa.

Así lo han destacado en una nota de prensa desde la Cátedra, que es una iniciativa conjunta de Banca March, la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La oferta académica, han subrayado, destaca por su calidad y su enfoque práctico e introductorio, adaptado a un perfil de alumnado diverso. Así, van dirigidos a personas de entre 25 y 64 años vinculadas a empresas familiares o con interés en adquirir conocimientos en este ámbito.

Las matrículas cuentan con una subvención del 70 por ciento, lo que reduce el coste a 165 euros, gracias a la financiación del Plan Microcredenciales de los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Este jueves comienza el curso de contabilidad para la toma de decisiones que se alargará hasta el 19 de marzo y proporcionará formación sobre la información financiera y para interpretar los estados financieros.

Del 16 de abril al 28 de mayo se ofrecerá una formación para accionistas, directivos y trabajadores de la empresa familiar. Este curso proporciona una visión clara de los derechos y deberes de los accionistas, las diferencias entre propietario y gestor y cómo mantener el equilibrio entre el afecto familiar y la eficiencia empresarial.

Finalmente, la responsabilidad social se abordará en el curso del 5 de mayo al 16 de junio, cuyo objetivo es ayudar a entender qué es la responsabilidad social empresarial (RSE).