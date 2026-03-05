La Catedral de Mallorca acogerá un concierto de la Capella Mallorquina y la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca acogerá este viernes (20.00 horas) un concierto gratuito de la Capella Mallorquina, que conmemorará su 60 aniversario, y la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona (JOSB).

El evento, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, busca reforzar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031.

La JOSB y la Capella Mallorquina interpretarán el 'Réquiem en re menor K.626', la última obra compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart y una de las más influyentes de toda la música sacra occidental.

También habrá actuaciones de solistas, entre ellos el tenor José Bros, la soprano Elisabet Pons, la mezzosoprano Cristina Segura y el barítono Iago García.

La primera parte del concierto incluirá el estreno en España original de la pieza 'Machina humana' de la compositora catalana Àngela Luq, centrada en el violín eléctrico y acompañada por orquesta.

Como solista también participará Roberts Balanas, reconocido por su versatilidad entre el repertorio clásico y proyectos contemporáneos y que ha actuado en salas y festivales internacionales.