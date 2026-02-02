La Catedral reúne a más de 1.000 personas en la 'Festa de la Llum', que no ha podido verse a causa de las nubes

Archivo - El rosetón de la catedral durante la Fiesta de la Llum en 2023 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca ha reunido este lunes a 1.200 personas para ver el fenómeno lumínico de la 'Festa de la Llum', aunque este año no se ha producido el reflejo del rosetón mayor en el lado opuesto a causa de las nubes.

Los asistentes han acudido a la Catedral a partir de las 08.00 horas, según han informado desde la Seu. No obstante, el sol estaba tapado por las nubes y no ha podido verse el reflejo en el lado opuesto del rosetón mayor.

La Candelaria conmemora la presentación de Jesús y la purificación de María, un antiguo ritual vinculado a la bendición de candelas de cera que ha configurado el simbolismo de la luz en la liturgia cristiana.

Este acontecimiento, que tiene lugar sólo dos veces al año, permite ver un impresionante juego lumínico en el que el sol, al amanecer, atraviesa el gran rosetón de 11,38 metros de diámetro de la Catedral y proyecta su reflejo en la fachada opuesta, creando un doble rosetón: uno de vidrio y otro de luz.