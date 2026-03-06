Catorce bodegas de Mallorca participarán en la feria ProWein de Düsseldorf, la más importante del sector

Amate (i) y Galmés (d), en una bodega. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 bodegas mallorquinas estarán presentes en ProWein 2026, la feria internacional más importante del sector del vino, que se celebrará del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf (Alemania).

El stand promovido por el Consell de Mallorca, en colaboración con la Cámara de Comercio, se ha renovado este año, y ha ampliado el espacio para poder acoger a más productores de la isla, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La gran novedad de esta edición es el cambio de imagen del stand oficial de la institución insular, que se presenta con un diseño innovador y moderno, y con el doble de espacio expositivo, pasando de 50 a 102 metros cuadrados, para poder dar cabida a una mayor presencia de bodegas mallorquinas.

Esto ha permitido aumentar el número de bodegas que acuden a esta importante feria, pasando de las diez del pasado año a las 14 firmas que podrán exhibir sus vinos en esta edición y que, por primera vez, los tres consejos reguladores, DO Pla i Llevant, DO Binissalem y la IGP Vi de la Terra, muestren sus referencias en el mismo espacio compartido.

De este modo, la mayor feria de vinos contará con una representación más amplia de productores, donde exhibirán al mundo la singularidad y calidad de sus vinos.

En concreto, compartirán espacio expositivo Bodegas Miquel Oliver, Binigrau, Vinyes Mortitx, Biniagual, Finca Es Fangar, Macià Batle, Bodega José Luis Ferrer, Vins Miquel Gelabert, Bodega Son Prim, Bodega Nave Rover, Bodega Can Xanet, Vi Sa Cabana, Bodega Santa Catarina y Dalt Turó.

Como novedad, este año visitarán el stand agrupado del Consell, los representantes de los tres consejos reguladores.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado la apuesta firme del Consell por el sector primario y por su producto de Mallorca, que tiene una calidad altamente diferenciada y excepcional. Además, la presencia de bodegas de la isla en la feria hace destacar el vino mallorquín entre el mercado internacional, según ha resaltado.

Asimismo, Amate se ha referido a la imagen renovada del stand, donde se podrán hacer actividades y catas de vino. "Hemos hecho un importante esfuerzo de inversión para poder ampliar espacio y que puedan acudir más bodegas", ha indicado.

El primer día de feria, la consellera insular Amate junto con el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, se reunirán con todas las empresas integrantes del stand.

Posteriormente, la delegación del Consell de Mallorca visitará al resto de empresas mallorquinas presentes en la feria internacional de vino y también realizará un breve recorrido por el pabellón de espirituosos. En el marco del programa oficial, está prevista una reunión con representantes de la embajada de España en Alemania.