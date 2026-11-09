Cazan a un conductor circulando en zigzag por la autopista y cuadriplicando la tasa de alcoholemia

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Eivissa - GUARDIA CIVIL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor por supuestamente circular en zigzag por la autopista del aeropuerto de Palma cuadriplicando la tasa máxima de alcohol.

Los hechos sucedieron el pasado 31 de octubre, cuando los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil observaron al sospechoso circular realizando continuas maniobras peligrosas, cambiando de carril de forma irregular y comprometiendo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron de inmediato a neutralizar la circulación y a detener el vehículo, ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil.

Los hicieron en unas circunstancias "especialmente comprometidas", ya que tuvieron que detener la circulación para evitar riesgos para el resto de usuarios de la vía.

El conductor del vehículo, de 54 años y nacionalidad ecuatoriana, mostraba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia, en las que arrojó resultados de 1,01 y 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tasas que evidenciaban una elevada intoxicación alcohólica y que superan ampliamente el umbral penal.

El hombre fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y, en el caso de que prospere la causa judicial, se enfrentará a penas de tres a seis meses de prisión y de uno a cuatro años sin carnet de conducir.