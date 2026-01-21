1044448.1.260.149.20260121131621 Cazan a un conductor novel haciendo derrapes con cinco menores dentro del coche y sin cinturón. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven español de 18 años, conductor novel, que fue grabado haciendo derrapes en una rotonda con cinco menores dentro del coche y que no llevaban el cinturón.

Los hechos, según ha informado el cuerpo en nota de prensa, ocurrieron en el marco de un dispositivo de vigilancia para controlar las carreras ilegales y las concentraciones de vehículos.

La noche del pasado 19 de enero, sobre las 22.00 horas, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) localizaron y grabaron un turismo que, en dos ocasiones, realizaba maniobras peligrosas, derrapando en la rotonda de la calle Poima con la calle Quatre de Novembre.

Las maniobras se produjeron con tráfico abierto y con la presencia de peatones en la zona. Al ser interceptado, se comprobó que, en el vehículo, viajaban seis personas, superando las plazas permitidas. Los cinco acompañantes resultaron ser menores de edad y ninguno de ellos llevaba el cinturón de seguridad, por lo que fueron denunciados.

El conductor fue sancionado con 500 euros y la retirada de seis puntos --le quedarán dos-- por conducción temeraria, y con 200 euros por exceso de ocupantes.