Cazan en Ibiza y envían a prisión a un fugado de Finlandia por delitos económicos. - POLICÍA NACIONAL

IBIZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de UDyCO de la Comisaría Local de Ibiza han detenido a un ciudadano finlandés con una orden europea de detención y extradición emitida por las autoridades de aquel país por supuestos delitos económicos cometidos mediante el fraude conocido como 'vishing'.

El detenido ha ingresado en prisión a la espera de ser extraditado a Finlandia de forma inminente para responder por los delitos imputados.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el detenido, identificado como responsable de una serie de estafas económicas, habría utilizado el método conocido como 'vishing', una modalidad de fraude que combina la ingeniería social con la suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas.

Mediante esta técnica, se hacía pasar por representante de entidades financieras de confianza, como bancos o empresas de servicios, para obtener claves de acceso a cuentas bancarias de sus víctimas.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional en colaboración con las autoridades finlandesas permitieron localizar al fugitivo en un hotel de Ibiza.

Durante la operación, se le incautó un teléfono móvil que se encuentra bajo análisis para determinar su posible vinculación con las actividades delictivas.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se encuentra ingresado en prisión, a la espera de ser extraditado a Finlandia de forma inminente para responder por los delitos imputados.