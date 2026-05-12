CCOO advierte de la exposición a altas temperaturas y de la falta de desinfección de las ambulancias de Gsaib en Manacor

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PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido del "grave deterioro" de las instalaciones de la empresa Gestión Sanitaria y asistencial de Baleares (Gsaib) en Manacor, donde las ambulancias están expuestas a altas temperaturas y no existe un espacio que permita llevar a cabo una correcta desinfección de las mismas.

Las condiciones actuales del centro de trabajo, ha indicado el sindicato en un comunicado, son "incompatibles" con la seguridad, la salud laboral y la adecuada prestación del servicio.

Entre las principales irregularidades detectadas, muchas de ellas recogidas en las actuaciones de Inspección de Trabajo y de las que CCOO ha responsabilizado al IBSalut, se encuentran las deficiencias en el pavimento del estacionamiento y los accesos de las ambulancias.

También la ausencia de porches, lo que provoca que los vehículos estén expuestos a altas temperaturas; la falta de evaluación específica de riesgos biológicos; la inexistencia de una zona adecuada para la limpieza y la desinfección de las ambulancias; la ausencia de un procedimiento de gestión de residuos; la inexistencia de medidas de emergencias; y las falta de espacio para acoger a una plantilla de unos 50 trabajadores.

La organización sindical ha asegurado que existe una resolución de la Inspección de Trabajo que insta a la empresa a corregir estas deficiencias en un plazo determinado, pero que no se ha cumplido con los requerimientos.

Ante todo ello, CCOO, ha reclamado una adecuación inmediata de las instalaciones, la implementación de medidas de seguridad e higiene, la dotación de infraestructuras adecuadas y el cumplimiento de las citadas resoluciones.

Si no se llevan a cabo estas medidas, los representantes de los trabajadores han adelantado que recurrirán a nuevas acciones sindicales y legales.