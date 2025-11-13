CCOO advierte de la "falta de medios" en Salvamento Marítimo ante la "consolidación" de la ruta Argelia-Baleares

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado la "falta de medios" que atraviesa Salvamento Marítimo debido a la "consolidación" de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, con la que más 6.500 personas han llegado a las islas en "embarcaciones precarias".

La organización sindical ha censurado que la dirección de Salvamento Marítimo, ejercida a "cientos de kilómetros del mar" --en Madrid--, está "obsesionada en invisibilizar a la propia empresa" y han criticado que se "mantenga distante ante un problema recurrente y estructural".

En un comunicado, CCOO ha exigido "más medios" para la coordinación y ejecución de las intervenciones en la zona balear de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés).

Por estos motivos, han incidido en que la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) requiere de una "renovación de su flota" y "modernización" de los equipos de muchas de sus unidades, especialmente las unidades Salvamar, responsables junto a las unidades Guardamar del 90 por ciento del salvamento marítimo.

Aún así, han puntualizado que lo que necesita es de "medios" para hacer frente a la situación migratoria y "homogeneizar las tripulaciones".

"La falta de medios conduce, en situaciones como estas, a elevadas jornadas de trabajo que superan las horas máximas establecidas por ley, al fatigar a las tripulaciones y no garantizar un descanso adecuado para hacer frente a otras intervenciones", han subrayado.

CCOO ha argumentado que todas las rutas migratorias por vía marítima "entrañan serios peligros" para las personas cuando se llevan a cabo en "embarcaciones hacinadas, de dudosa construcción, con intervención de mafias, sin medios de navegación y salvamento apropiados, donde hombres, mujeres y niños confían su vida a la suerte en su camino hacia una vida mejor".

En ese sentido, han recalcado que la ruta Argelia-Baleares "se está consolidando a pesar de su peligrosidad" y es la puerta de entrada a la "Europa soñada", sin dejar de lado tampoco la llegada por Canarias o la península. De hecho, en lo que va de año, han llegado a Baleares más de 350 embarcaciones con migrantes.

LA ZONA SAR DE ESPAÑA ES TRES VECES SU SUPERFICIE TERRESTRE

La organización sindical ha alertado que la zona SAR española abarca una extensión equivalente a tres veces el territorio nacional, es decir unos 1,5 millones de kilómetros cuadrados.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Palma es responsable de un "gran rombo" en el Mediterráneo que abarca todo el archipiélago y limita al norte y el oeste con las zonas controladas por los centros de Salvamento de la península y al sur y el este por las zonas SAR de Argelia y Francia.

"Las embarcaciones que llegan a la zona SAR de Baleares suelen traer una media de 20 personas, lo que hace que los rescates se activen con más frecuencia, lo que afecta al periodo de descanso de las tripulaciones", han indicado.

A esta situación, han destacado que hay que añadir el auge del turismo náutico con una "gran concentración" de embarcaciones de recreo, lo que convierte a Baleares en la zona "con más operaciones de rescate" coordinadas desde el CCS de Palma y ejecutadas por las unidades de Salvamento Marítimo.

CCOO ha alegado que la migración se ha convertido en un "problema estructural", que requiere "serios compromisos" por parte de los Estados de la Unión Europea y donde los migrantes "deben estar en el centro de la ecuación".

"Salvamento Marítimo es la punta de lanza, la primera mano tendida y es preciso incrementar sus medios ahí donde se requieren, la migración es un problema estructural donde ya no caben sorpresas", han añadido.

Ante este pronóstico, la central sindical ha solicitado, año tras año, "políticas proactivas" al ente público Sasemar y que se ponga solución a las "duras condiciones de trabajo" --físicas, de salud mental, de higiene y laborales-- del personal implicado en el rescate de estas personas.