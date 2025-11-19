CCOO advierte de la "precariedad" de los auxiliares de conversación en centros educativos y pide una revisión urgente

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de la "precariedad" del programa de auxiliares de conversación en los centros educativos de Baleares y ha exigido una revisión "urgente" para mejorar las condiciones.

La Federación de Enseñanza del sindicato ha subrayado en nota de prensa que la Conselleria de Educación y Universidades ha reabierto una convocatoria a medio curso para cubrir renuncias, un hecho que, a su parecer, pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio en los centros.

Actualmente, han explicado, las auxiliares reciben una asignación fija de 875 euros mensuales para alojamiento y manutención, una cantidad que no cubre los gastos reales en ningún lugar de las Islas.

Además, han expuesto que el programa estatal establece una dedicación de solo 15 horas semanales, a menudo repartidas en más de un centro, lo que fragmenta y encarece la logística personal.

Por ello, el sindicato ha propuesta adaptar la asignación económica al coste de la vida y establecer complementos específicos para los territorios con mayor tensión de precio, con especial atención a las Pitiusas.

Igualmente, ha reclamado revisar la distribución horaria y el número de plazas, concentrar las horas semanales en menos auxiliares, para favorecer estabilidad y sostenibilidad económica para las participantes.

Finalmente, han apostado por facilitar el apoyo logístico y de acogida, creando mecanismos de ayuda para encontrar alojamiento y establecer circuitos de acogida que faciliten la integración y reduzcan el impacto de la precaridad inicial.

Estas medidas, según CCOO, "no pueden esperar" si "realmente" se quiere garantizar un programa de auxiliares de conversación "útil, estable y alineado" con los objetivos educativos de las Islas.