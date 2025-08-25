CCOO alerta del colapso de la Policía Local de Ciutadella y denuncia una crisis estructural en Baleares

Archivo - Agentes de la Policía Local de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

MENORCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Policías Locales de Baleares (Aplib) de CCOO ha expresado este lunes su "profunda preocupación" por la situación "insostenible" que atraviesa la Policía Local de Ciutadella y, en general, los cuerpos de policía local en numerosos municipios del archipiélago.

En este sentido, han recordado que, según informaciones publicadas por distintos medios, la noche del 20 de agosto únicamente dos agentes estuvieron operativos para cubrir el turno nocturno en todo el municipio de Ciutadella. "Este no es un hecho aislado, sino que refleja una crisis estructural que afecta a muchas plantillas de policía local en Baleares", han dicho desde el sindicato.

Desde la organización sindical han denunciado que la falta de personal, la escasez de medios materiales y una carga de trabajo "desproporcionada" se han convertido en la norma en demasiados municipios.

A ello se suman plantillas envejecidas, una tasa de renovación insuficiente y la escasez de oportunidades de promoción profesional. También se apuntan las retribuciones como un problema estructural. "Están obsoletas y son desiguales e injustas, ya que varían considerablemente en función del municipio, lo que provoca desequilibrios y dificulta la fidelización de agentes en determinados destinos", han dicho.

En el caso de Ciutadella, la crisis se habría visto agravada por lo que han calificado como "inacción institucional", el retraso en la ejecución de sentencias judiciales firmes y la ausencia de medidas eficaces para cubrir las vacantes.

"La negativa de los agentes a realizar horas extras como medida de presión responde a un cúmulo de promesas incumplidas y condiciones laborales precarias", han subrayado desde CCOO.

El sindicato ha reclamado una planificación autonómica y municipal coordinada para afrontar la crisis de personal y medios que afecta a las policías locales. Asimismo, han exigido la actualización de las retribuciones y la armonización de las condiciones laborales entre municipios para evitar desigualdades y precariedad.

APLIB-CCOO ha instado también al Govern y a los ayuntamientos "a asumir su responsabilidad y actuar con urgencia antes de que la situación derive en un colapso generalizado de los servicios policiales básicos".

Desde la organización sindical han recordado que "los cuerpos de Policía Local son un pilar esencial para la seguridad, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía, y advierten de que no pueden seguir siendo gestionados desde la improvisación". "Las soluciones existen, pero requieren voluntad política real, inversión y diálogo", han concluido.