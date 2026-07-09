CCOO alerta que la contratación de Correos para este verano en el área de Baleares se ha reducido un 65%

Archivo - Oficina de Correos en Palma de Mallorca. - CORREOS - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido que la contratación en el Área Este de Correos--en la que se incluye Baleares-- se ha reducido un 65 por ciento para la campaña estival.

La organización sindical ha argumentado que este "recorte" sería el mayor registrado hasta la fecha y lo ha atribuido a un modelo de gestión basado en "el ajuste permanente del empleo".

En un comunicado, CCOO ha apuntado que esta decisión no responde a una "circunstancia puntual", ni a "necesidades organizativas coyunturales", sino que "forma parte de una estrategia continuada de reducción de costes", presentada bajo conceptos como "eficiencia" o "productividad".

En la práctica, han censurado que esto se traduce en "menos contratación, mayor presión sobre la plantilla y un deterioro progresivo" del Servicio Postal Público.

El sindicato ha considerado que es especialmente "contradictorio" que estos recortes se produzcan mientras la dirección de Correos insiste públicamente en presentar a la empresa como un "actor estratégico" para la cohesión territorial y social, y anuncia el desarrollo de nuevos servicios públicos. "No es posible fortalecer una empresa pública si se debilita a quienes la hacen posible cada día", han planteado.

Esta situación coincide, además, con la publicación del Informe Anual 2025 de Correos, en el que la empresa presenta 11,5 millones de euros de beneficio. Para el sindicato, ese resultado no puede analizarse sin tener en cuenta que una parte relevante procede de la "venta de patrimonio inmobiliario" y de una "política continuada de contención del empleo y reducción de costes laborales".

"No es razonable presentar estos resultados como un éxito empresarial mientras la plantilla pierde efectivos y aumenta su carga de trabajo", han alegado.

CCOO ha criticado que la política laboral de la empresa continúa marcada por una "elevada temporalidad" --del 25 por ciento--, miles de personas con relaciones laborales en "fraude de ley pendientes de estabilización", "altos niveles de parcialidad" --un 15 por ciento--, una "importante provisionalidad fraudulenta" en los nombramientos y una oferta pública de empleo "congelada" desde hace cuatro años.

CCOO ha subrayado que este verano ha ocurrido una circunstancia "inédita" y es que "nunca" las personas que trabajan durante el periodo estival habían tenido que hacerlo con "tan poca contratación de apoyo" y "nunca quienes esperaban acceder a un contrato de verano habían encontrado tan pocas oportunidades de empleo".

Esta situación "repercute directamente" sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y "agrava la sobrecarga de trabajo" de los trabajadores, al "incrementar los riesgos" psicosociales y el desgaste físico y emocional.

En este sentido, CCOO ha destacado que Correos registra actualmente los niveles de absentismo "más elevados de su historia reciente", una realidad que, a su juicio, "no puede desvincularse del deterioro continuado de las condiciones de trabajo".

Asimismo, el sindicato ha defendido que esto es "incompatible" con que la dirección apele al "esfuerzo" y al "sacrificio" de las personas trabajadoras, mientras mantiene una "salvaje política de reducción de la contratación y de contención del empleo".

"La plantilla lleva años sosteniendo la transformación de Correos con menos personal, mayor carga de trabajo y peores condiciones laborales. Ahora es la empresa la que debe cumplir con sus compromisos", han afirmado desde CCOO.

Por todo ello, han exigido recuperar los niveles de contratación necesarios para garantizar un servicio público "de calidad", cubrir todas las vacaciones, permisos y ausencias, reforzar la plantilla y abrir una "verdadera agenda laboral" que permita "reducir la precariedad y mejorar las condiciones de trabajo".