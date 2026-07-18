CCOO alerta del "riesgo para la salud" de los trabajadores del aeropuerto de Palma por las altas temperaturas

Archivo - Terminal B del aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado una "intervención valiente" del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) por las elevadas temperaturas que estarían sufriendo los trabajadores del aeropuerto de Palma y que entrañarían un "riesgo para su salud".

Esta es una de las reivindicaciones que ha hecho la delegada de prevención de riesgos laborales de CCOO en la empresa Groundforce, Margarita Martínez, quien en declaraciones a Europa Press ha señalado que esta es una situación que se repite "desde hace días".

La representante sindical ha relatado que, tras varias reclamaciones a Aena por la falta de aire acondicionado en la zonas de embarque y facturación de facturación, se ha conseguido que se hayan hecho mediciones en parte de facturación, donde se habrían registrado más de 28ºC y una humedad que ronda el 70%. "Nada de esto ha mejorado y estos días nos cocemos", ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que la peor parte la viven los trabajadores que están en pista, que ha asegurado que ya han padecido golpes de calor y algunos han tenido que estar ingresados en los centros sanitarios a los que les derivaban las mutuas.

Por este motivo, ha reclamado al operador aeroportuario que "tome medidas eficaces" por la salud laboral de los empleados, como es la creación de zonas de sombra y el abastecimiento continuo de agua, debido a que las fuentes de agua potable habrían "desaparecido".

Otra de sus peticiones es que se estipulen ciclos de descanso, porque ha recriminado a las empresas que "no los quieren asumir" pese a que se establece en los protocolos.

De igual modo, se ha quejado de la falta de climatización en las oficinas y en el área comercial, que desde hace tiempo ya se había puesto de manifiesto.

Martínez ha achacado estas condiciones a las obras que se efectúan en el aeródromo balear y que, con la llegada de las sucesivas olas de calor, las consecuencias de estas obras se sufren "en exceso".

Estos problemas ha mantenido que ya se habían notado en invierno por el frío y los ruidos que soportaban pero en verano implica un "riesgo para la salud", por lo que ha reprochado a Aena su "falta de medios e implicación" en la mejora de las condiciones laborales.

Asimismo, ha subrayado que en las zonas donde las obras están inacabadas, las puertas están abiertas y sería por donde entra el calor. Además, ha aseverado que, cuando funciona el aire acondicionado, esto supone un "derroche energético" o hace que sea "insuficiente".

Martínez ha pedido al Ibassal una intervención "real" y que no se quede en "comunicados", ya que, de lo contrario, iniciarán movilizaciones para evidenciar la situación.

Consultada por la posibilidad de que los trabajadores paren su actividad cuando perciban un riesgo para su salud, ha admitido que en el aeropuerto es "complejo", puesto que se tendría que "consensuar" con 'slots', touroperadores y aviones por la operativa turística que se registra en estas fechas del año.

Por este motivo, ha hecho hincapié en la prevención y en adecuar las instalaciones a las altas temperaturas del verano con medidas de protección para los trabajadores.