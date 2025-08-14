CCOO alerta que el servicio de las 'deixallerias' de Menorca "está al borde del colapso"

MENORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este jueves de la "mala gestión" de la plantilla por parte de la empresa Tragsa, que gestiona actualmente el servicio de 'deixallerias' de Menorca, ha provocado que se encuentre "al borde del colapso".

El sindicato ha denunciado que la empresa incurre en "un claro fraude de ley" al utilizar contratos con la modalidad de eventual por las circunstancias de la producción" para cubrir plazasestructurales. "Deberían ser contratos fijos o en su defecto indefinidos no fijos", han subrayado.

En este punto, han explicado que el pasado 11 de marzo Tragsa rescindió uno de esos contratos lo que, CCOO considera "claramente" un despido improcedente, que fue denunciado y se señaló el juicio para octubre.

"Finalmente Tragsa pagó en julio la indemnización por despido improcedente, lo que significa a la práctica reconocer que la contratación estaba en fraude de ley", han espetado.

En esta línea, han reconocido que el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca reforzó el servicio a principios de 2024, ampliando la plantilla y los horarios, además de mejorar la jornada laboral y el descanso del personal.

"Estos cambios no son suficientes", han dicho desde el sindicato, que ha subrayado que entre el 16 de julio y el 6 de agosto, en lugar de dos o tres personal había sólo un operario en cuatro ocasiones en Ciutadella, cuatro veces en Maó, dos veces en Alaior y una en Es Mercadal, donde el 2 de agosto tuvieron que cerrar la deixalleria al no haber ningún trabajador.

"Por otro lado durante dos meses quedó sin cubrirse la plaza de correturnos en Ciutadella, y tenemos constancia de personas de esa zona que habían hecho llegar su currículum", han recalcado.

"Está situación supone un exceso de carga de trabajo, estrés, y empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, que asume el trabajo suyo y de las constantes faltas de personal, lo que está empezando a tener consecuencias entre la plantilla"

Asimismo, han apuntado que las funciones que se exige al personal de las '', que tiene la categoría de peón, "exceden sus competencias y no son reconocidas ni remuneradas funciones como la de basculero, administrativas y toma de datos, entre otras".

CCOO ha expuesto que su voluntad de negociación y han reconocido el esfuerzo del Consorcio de Residuos y Energía y las mejoras implantadas el mes de febrero.

Sin embargo, han sentenciado que "o se avanza en el reconocimiento profesional de la plantilla, la mejora en temas de salud laboral y el refuerzo de la plantilla o el conflicto laboral pasará a ser un conflicto social".