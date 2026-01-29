CCOO baraja movilizaciones en Correos contra un plan de reestructuración que afectaría a 500 carteros en Baleares

Archivo - Oficina de Correos en Palma de Mallorca. - CORREOS - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en Correos ha avanzado la posibilidad de iniciar un ciclo de movilizaciones para mostrar su rechazo al plan de reestructuración impulsado por la dirección de la empresa y que podría suponer cambios en las condiciones de unos 500 carteros en Baleares.

De esta manera, han advertido que la prueba piloto que Correos pretende implantar en una de sus sedes en Baleares "no es un experimento aislado", sino la "antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal" para aplicarse en todas las carterías, unas 2.500 en todo el Estado, con "graves consecuencias laborales y de servicio público".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que estas pruebas piloto forman parte de un plan estatal "deliberadamente oculto", estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 pruebas piloto en toda España.

"Esta distribución no es casual y evidencia que el equipo del presidente de Correos, Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, trata de extender este modelo al conjunto de las carterías", han alegado.

CCOO ha recalcado que la prueba piloto anunciada es solo el "primer paso" de un proceso de implantación generalizada que "afectará a todas las carterías de la provincia" --un total de 32--, con impacto directo sobre unos 500 carteros.

Este modelo han asegurado que "alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales", lo que, a su manera de ver, provocará "un grave desorden" en la prestación del servicio postal público, con "perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones".

CCOO ha mantenido que el denominado Nuevo Modelo Operativo "se impone de manera unilateral y opaca", mediante pruebas piloto aplicadas "de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa, ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad".

Además, han argumentado que introduce recorridos diarios "variables impuestos por algoritmos" y "normaliza la no cobertura de ausencias", al implantar una política de "contratación cero que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente", para "agravar un ajuste de empleo que ya es insostenible".

"Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público", ha apuntado CCOO.

La organización sindical ha alertado que esta reorganización vendrá acompañada de "cierres y concentraciones de centros", con "traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde".

Por otro lado, han afirmado que este modelo provocará una "sobrecarga laboral insostenible", lo que "cronificará la no cobertura de ausencias y aumentará las cargas y los recorridos de reparto", con "efectos directos" sobre la salud laboral de la plantilla, al "incrementar el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados".

Al mismo tiempo, han pronosticado que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán "deteriorarse de forma significativa" la calidad del servicio postal público, con "retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos".

Ante esta situación, CCOO ha exigido la "paralización inmediata" de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal "real" y que se demuestre que el modelo actual de reparto "no es válido".

"Mientras no constate lo contrario, CCOO defiende que el modelo vigente es el que debe mejorarse, tal y como recoge el espíritu del Acuerdo Marco firmado en 2024, al acabar con los recortes, reforzar la plantilla con la contratación suficiente y convocar la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años", ha indicado.

El sindicato ha reclamado además que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, "compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo".

Por estos motivos, CCOO ha advertido que, si Saura persiste en esta deriva e intenta "imponer la reconversión sin negociación", activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los "incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración salvaje, con graves riesgos para el empleo, el servicio postal público y el propio funcionamiento del reparto en todo el país, en un horizonte atravesado por procesos electorales clave".