CCOO condena la campaña publicitaria de Vox al considerar que es "una amenaza contra la democracia y la convivencia"

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha condenado este martes "con la máxima contundencia" la última campaña publicitaria de Vox al considerar que representa "una amenaza contra la democracia y la convivencia".

En un comunicado, el sindicato ha censurado la campaña en la que consideran que se busca que los espectadores opten "por unas islas islamizadas o sin migrantes" y consideran que representa "un insulto a los inmigrantes, negando la realidad de una sociedad diversa y plural, e invitando a la confrontación en lugar del respeto y la convivencia".

"Utilizan a una mujer cubierta donde no se le ve el rostro para deshumanizarla, como la representación gráfica del mal, frente a una manipuladora y falsa preocupación por las mujeres, cuando son capaces de negar la violencia de género", indica CCOO, que insiste en que "no todo vale para ganar votos".

Según el sindicato, los discursos de odio que estigmatizan y deshumanizan a las minorías no deben normalizarse. "Este mensaje no solo es inaceptable: promueve el odio, la violencia y la deshumanización hacia las personas migrantes y hacia quienes defienden los derechos humanos", señalan.

CCOO defiende que, mientras la ciudadanía demanda soluciones reales a problemas como el empleo, la vivienda o el fortalecimiento de los servicios públicos, Vox "responde siempre con ruido, odio y demagogia, ocultando su incapacidad para dar respuestas constructivas a los retos reales de las personas".

Por ello, ven necesario aplicar el marco legal vigente y perseguir a quienes incitan a la violencia o difunden ideas racistas y xenófobas y llaman a todas las organizaciones y fuerzas políticas democráticas a no normalizar estos mensajes de odio y a confrontarlos con claridad.

"Cada vez que se tolera o se blanquea este discurso se erosiona la convivencia y se debilitan los valores que sostienen nuestra democracia", han hecho hincapié antes de remarcar la necesidad de hacer frente a "un partido que ataca los principios constitucionales y dinamita los consensos básicos de una sociedad plural, respetuosa y libre".