CCOO considera "inadmisible" que la policía local Sonia Vivas recomiende el uso de armas ilegales en Internet

Publicado 16/07/2018 13:12:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado de "inadmisibles" las manifestaciones de Sonia Vivas --que en redes sociales se identifica como educadora, pedagoga y Policía Local-- en relación al uso de armas ilegales y sobre ejercer violencia contra los hombres.

Según han explicado, estas declaraciones "no representan en ningún sentido" al colectivo de la Policía Local de Baleares ni tampoco están en concordancia con los postulados feministas de CCOO contra la violencia machista.

En un comunicado, han señalado que la defensa de los derechos de las mujeres, ni de ninguna otra causa, "no puede servir de excusa para justificar acciones violentas ni mucho menos, viniendo de un servidor público, recomendar el uso de armas prohibidas".

Según han señalado, consideran esta conducta inadmisible, impropia de una policía que tiene obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, y han pedidido a la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, quien la presentó a los medios de comunicación como Responsable la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local de Palma, que dejé claro su postura al respecto y tome las "medidas oportunas" para evitar que las acciones de esta persona sigan perjudicando la imagen de la Policía Local.

Asimismo, han recordado que la Unidad de Delitos de Odio a la Policía Local de Palma no ha sido creada ni figura en el Organigrama de la Policía Local de Palma, y que el referido sitio de trabajo "no ha sido creado ni negociado con los sindicatos", por lo que "su asignación es irregular y su cobertura no garantiza el principios de igualdad, mérito y capacidad".