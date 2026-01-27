CCOO critica que el aumento de turistas y ganancias empresariales "no ha supuesto un progreso" para trabajadores

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado que el aumento de turistas y de ganancias empresariales "no ha supuesto un progreso" para los trabajadores de las Baleares.

El sindicato se ha pronunciado así, este martes, en una nota de prensa, en la que ha valorado los datos de la EPA hechos públicos esta jornada por parte del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al cuarto trimestre del pasado año 2025.

Desde CCOO han valorado "positivamente" los datos de incremento de población ocupada puesto que significa, a pesar de que sea de forma "muy tímida", que se han creado nuevos lugares de trabajo, pero, han advertido, "también muestran el carácter estacional del modelo económico de Baleares, centrado en la temporada alta turística".

"El año que nos ha dejado ha sido un año en el que ha continuado la caída del desempleo y la creación de puestos de trabajo, pero también el descontento", han continuado desde el sindicato, incidiendo en que "el aumento de turistas y ganancias empresariales no ha supuesto un progreso para la clase trabajadora".

"El modelo económico basado en el turismo de masas no permite mejorar en las condiciones de vida", han subrayado desde CCOO, lamentando en este sentido que "se mantienen los bajos salarios y los trabajos precarios" en las Baleares, mientras "aumenta el coste de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la proliferación de la figura de la persona trabajadora pobre".

El sindicato ha alertado asimismo que "la economía basada en la mano de obra intensiva y de baja cualificación supone un freno al progreso e impide transformar el modelo productivo de las islas para que sea de mayor valor añadido".

Por ello, ha creído "imprescindible" y "urgente" una estrategia integral de la formación profesional y un reconocimiento de las cualificaciones de las plantillas para atraer y retener el talento.

"Las empresas tienen que reconocer y recompensar la formación y cualificación, tienen que dejar de poner trabas a las personas trabajadoras para que se formen", ha reivindicado, convencido que esto "significará una mejora de la condiciones de trabajo" de éstas.

Finalmente, para CCOO, "la supuesta falta de mano de obra o fuga de talento cualificado es una consecuencia directa de la falta del mencionado reconocimiento y recompensa".