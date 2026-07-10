CCOO denuncia a la Conselleria de Educación por excluir a los sindicatos de la Comisión Consultiva de la Oferta de FP

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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha puesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares porque la nueva composición de la Comisión Consultiva de la Oferta de FP de Baleares no incluye a ningún representante de las organizaciones sindicales.

Se trata de una demanda contra la resolución firmada de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, que regula esta comisión, que tiene como objetivo "asesorar en la planificación y adecuación de estos estudios al archipiélago", según ha indicado CCOO en un comunicado.

El motivo del conflicto reside en que la nueva comisión contaría con dos personas que representan a las organizaciones patronales más representativas y un representante de la Cámara de Comercio pero "excluye completamente" cualquier tipo de representación de las organizaciones sindicales.

Cabe remarcar que el sindicato ya había solicitado de manera "reiterada" su inclusión en esta comisión a través de distintas vías. De hecho, se hicieron llegar peticiones directas tanto al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, como a la misma directora general de Formación Profesional.

"El hecho que la Administración haya ignorado estos requerimientos previos demuestra una nula predisposición por el diálogo social y representa una auténtica traición y desprecio hacia los representantes de las personas trabajadoras, a las que se priva de su derecho a participar en las decisiones que afectan el futuro laboral y formativo de los profesionales de las islas", han alegado.

Además, han apuntado que esta exclusión "vulnera" el marco legal de la Constitución Española que garantiza la participación institucional de las personas trabajadoras al reconocer, de manera explícita, la función tanto de los sindicatos, como de las asociaciones empresariales en la defensa de los intereses económicos y sociales.

Asimismo, han aludido a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que otorga a los sindicatos más representativos la capacidad jurídica singular de ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas y la Ley de Formación Profesional que "refuerza el carácter estrictamente paritario que tiene que tener la participación de los agentes sociales dentro del sistema de FP".

"Si la Administración ha previsto la participación de la representación empresarial en un órgano consultivo de la FP, tiene la obligación legal de garantizar el derecho a la participación paritaria de las organizaciones sindicales", han argumentado.

Ante esta situación que han calificado de "discriminatoria" y "grave", el sindicato ha presentado este recurso contencioso-administrativo ante el TSJIB para impugnar la resolución de la Conselleria.

El objetivo final de esta ofensiva jurídica es "corregir" la composición de la Comisión para incluir la representación sindical en condiciones de "absoluta igualdad y paridad respecto a la patronal", para garantizar así que la voz de los trabajadores también forme parte de la FP en Baleares.