CCOO denuncia a Óptima por reducir de ocho a dos las limpiadoras para la Jefatura de Policía Nacional de Palma

Archivo - Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo a la empresa Óptima por "incumplimientos" en los pliegos de condiciones para la limpieza de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma, como reducir el personal destinado a la sede policial de ocho a dos.

El secretario general de la federación Hábitat de CCOO en Baleares, Miguel Pardo, ha indicado que la plantilla les ha trasladado que, desde la entrada de la nueva adjudicataria del servicio, la empresa "no cumple" con las obligaciones establecidas en el contrato en materia de dotación de personal.

En un comunicado, la formación sindical ha apuntado que el pliego contempla la prestación del servicio por parte de ocho trabajadores. Sin embargo, en la actualidad únicamente dos personas realizarían esta labor.

Por estos motivos, CCOO ha advertido que esta situación genera una sobrecarga de trabajo "inasumible" para el personal, agravada por la "falta de cobertura de vacaciones y bajas médicas". Así, han trasladado los hechos a la Inspección de Trabajo para que investigue las posibles "irregularidades" y adopte las "medidas oportunas".

Igualmente, la organización sindical ha considerado especialmente grave que las trabajadoras deban realizar labores de limpieza en calabozos y aseos "sin disponer de los equipos de protección individual (EPI) adecuados, ni de las medidas preventivas necesarias para garantizar su seguridad y salud frente a posibles riesgos biológicos o infecciosos".

CCOO ha exigido a la empresa Óptima el cumplimiento "inmediato" de sus obligaciones contractuales y laborales, al garantizar tanto la dotación de personal "necesaria", como las condiciones de seguridad "exigibles" para la plantilla.

Del mismo modo, el sindicato ha solicitado a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma que intervenga para solucionar una situación que considera de "máxima gravedad" y que afecta tanto a las condiciones laborales del personal de limpieza, como a la correcta prestación de un servicio esencial.