CCOO hace un llamamiento a la participación masiva en la manifestación para exigir un cambio de modelo turístico

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO Baleares ha hecho este miércoles un llamamiento a todos los trabajadores de la hostelería y al conjunto de la ciudadanía a participar de forma masiva en la manifestación convocada el domingo 26 de julio por la plataforma 'Menys turisme, més vida', una movilización que consideran imprescindible para exigir un cambio profundo del modelo turístico de Baleares.

Según ha informado el sindicato, se suman a este acto por compartir plenamente el diagnóstico de que "el actual modelo turístico ha convertido el crecimiento económico en un mecanismo de expulsión de los residentes de sus barrios, de destrucción del territorio y de deterioro constante de las condiciones de vida y de trabajo".

Según alegan, mientras el sector turístico continúa obteniendo beneficios extraordinarios, quienes hacen posible esa riqueza "sufren enormes dificultades para acceder a una vivienda, soportan cargas de trabajo insoportables y ven cómo se recortan sus derechos laborales".

Por todo ello, CCOO indica que decidió no firmar el Convenio de Hostelería de Baleares de 2025 ya que "no se trata únicamente de un desacuerdo con determinados artículos del convenio, sino del rechazo a un modelo económico que traslada todos los costes del éxito turístico sobre las espaldas de los trabajadores".

Según su opinión, el convenio de hostelería consolida ese modelo, renunciando a avances imprescindibles y aceptando retrocesos que precarizan aún más el empleo.

"La imposibilidad de acceder a una vivienda digna pese a tener un empleo a jornada completa; el hacinamiento de trabajadores en alojamientos ofrecidos por algunas empresas; el retraso de tres años en la aplicación de los estudios de cargas de trabajo para las camareras de piso; la negativa a extender esos estudios al resto de departamentos; la sobrecarga laboral que enferma a las plantillas; la persecución del absentismo en lugar de combatir sus causas; la discriminación hacia las personas trabajadoras fijas discontinuas en situación de incapacidad temporal y el recorte de derechos en las bajas médicas son algunos de los ejemplos de un convenio que representa un claro retroceso social y laboral".

Según CCOO, estas situaciones son la consecuencia directa de un modelo turístico basado en maximizar beneficios a costa de precarizar el trabajo y deteriorar la calidad de vida de los trabajadores.

Por todo ello, hacen un llamamiento a "llenar las calles" de Palma este domingo al considerar que la manifestación debe convertirse en "una respuesta contundente de los trabajadores y de la sociedad balear para exigir un modelo turístico que garantice salarios dignos, vivienda accesible, empleo de calidad, salud laboral, sostenibilidad ambiental y un reparto más justo de la riqueza que genera el turismo".