CCOO hace un llamamiento a la participación "masiva" en la manifestación para pedir un cambio de modelo turístico

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación anti turística, en el Parc de ses Estacions, a 21 de julio de 2024, en Mallorca, Palma de Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha hecho un llamamiento a la participación "masiva" en la manifestación convocada para el próximo domingo por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' para pedir un cambio del modelo turístico.

El sindicato, en un comunicado, ha defendido que se trata de una protesta "importantísima" porque pondrá en el centro del debate la necesidad de transformar un sistema que "precariza las condiciones laborales, dificulta el acceso a la vivienda, empeora las condiciones de vida y no redistribuye la riqueza que genera".

García ha sostenido que los trabajadores son los principales afectados por un modelo económico que, mientras continúa creciendo, no consigue que las familias puedan acceder a una vivienda digna o llegar a final de mes.

"No podemos continuar creciendo de manera indefinida y consumiendo más recursos públicos al servicio de un modelo que beneficia a una minoría mientras la mayoría soporta los costes sociales y laborales", ha subrayado el líder sindical.

También ha lamentado la "falta de ambición" tanto de las instituciones como de una parte del tejido empresarial para "impulsar el cambio".

"Se habla de cambiar el modelo, pero se continúa valorando el éxito de cada temporada por el número de turistas y las reservas. Las palabras no son suficientes, es necesario actuar", ha incidido.