CCOO insta a ampliar los recursos en los centro educativos para que la jornada de cuatro días para docentes sea posible

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha instado a la Conselleria de Educación y Universidades a reforzar los recursos humanos y organizativos de los centros educativos de Baleares para poder implementar la jornada laboral de cuatro días.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, la medida, amparada en el nuevo decreto de selección y provisión del personal docente presentado esta semana, se plantea sin garantizar que todos los docentes puedan aplicarla por igual debido a la falta de recursos en algunos centros.

CCOO considera que la Conselleria ha anunciado la iniciativa sin prever el personal necesario para su ejecución. "Sin más plantilla y sin cambios organizativos reales, el riesgo es que esta jornada solo sea posible en algunos centros o para una parte del profesorado", han lamentado.

Aunque han valorado positivamente la medida, CCOO ha advertido que, tal y como está planteada, es difícil que se pueda aplicar de manera uniforme para todos los docentes.

"Cualquier cambio en las condiciones laborales debe garantizar los mismos derechos para todo el colectivo docente. No puede ser que una medida anunciada como una mejora acabe generando agravios comparativos entre docentes o entre centros educativos", han concluido.