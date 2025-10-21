CCOO pide al Govern que la ampliación de la red ferroviaria vaya acompañada de un aumento de plantilla

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha pedido al Govern que la anunciada ampliación de la red ferroviaria de Mallorca vaya acompañada, al mismo ritmo y de forma proporcional, del necesario aumento de las plantillas.

Ha sido durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Sector Ferroviario de Mallorca, en la que participan la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad con CCOO y UGT, en la que el Ejecutivo ha trasladado la intención de ampliar la red con los proyectos ya anunciados de Palma-Aeropuerto-Llucmajor, la ampliación de la línea Palma-Sa Pobla-Port d'Alcúdia y la llegada del metro al Hospital Son Espases.

En este sentido, el Govern trasladó este lunes a los sindicatos el plan de refuerzo para aumentar la plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), de manera progresiva hasta un 50 por ciento.

Por parte de CCOO, se ha dado el apoyo explícito al anuncio, insistiendo en que el hecho de querer aumentar los servicios, las frecuencias, el tren nocturno, y la ampliación de las infraestructuras, "tiene que ir al mismo ritmo y de forma proporcional que el aumento del personal necesario que requiere esta ampliación".

La organización sindical ha argumentado que es también una buena oportunidad para poder dar cobertura al déficit de personal que se arrastra en los últimos años, especialmente en lo que corresponde con la atención al usuario en las estaciones y en los trenes.

CCOO ha instado a trabajar en las Ofertas de Empleo Público (OEP) que tienen que regir todos los procesos selectivos.