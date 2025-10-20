El Govern traslada a los sindicatos un plan de refuerzo de personal para aumentar un 50% la plantilla de SFM

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado a la Mesa de Diálogo Social del sector ferroviario el plan de refuerzo para aumentar la plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de manera progresiva hasta un 50 por ciento.

Así lo han expuesto este lunes los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad, y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, José Luis Mateo y Catalina Cabrer, respectivamente, en la reunión de la Mesa, que está formada por miembros de ambos departamentos del Govern y de las organizaciones sindicales más representativas de Mallorca (CCOO y UGT).

Según han expuesto, el Govern prevé una tramitación prioritaria de las actuaciones para aprobar este refuerzo de la plantilla de SFM, formada actualmente por 170 personas, para afrontar el incremento de servicios de la empresa pública ferroviaria.

De este modo, se trabaja en la ampliación de horarios y frecuencias del servicio actual, los proyectos de ampliación de infraestructuras ferroviarias con nuevas líneas y la ampliación del servicio en horario nocturno.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad ha manifestado que la mejora y la ampliación del servicio de tren y metro refleja el "compromiso" de este Govern en la mejora y el fomento del transporte público.

Mateo ha resaltado que el transporte público es clave para ofrecer una alternativa real al uso del coche privado, reducir la congestión en las carreteras y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Para afrontar estas mejoras, ha indicado, es "indispensable" llevar a cabo un refuerzo de personal e incrementar la plantilla de SFM.

Según el conseller, el aumento también es necesario para dar respuesta a la "carencia histórica de personal" de SFM, teniendo en cuenta que la plantilla se redujo en un 13 por ciento las dos legislaturas pasadas, entre 2015 y 2023.

Este refuerzo es una de las líneas fundamentales de actuación en SFM, junto con las nuevas inversiones para el aumento de la seguridad en la circulación y del confort de los trenes, con mejoras en el mantenimiento, las instalaciones y la atención al usuario, han destacado.

Igualmente, ha resaltado que ya se ha publicado la convocatoria correspondiente a 2024 de 15 plazas y la convocatoria de las ofertas públicas de empleo ordinarias de los años 2021, 2022 y 2023, de 12 plazas, publicada a finales de 2024 y de la que se realizaron los exámenes el pasado mes de abril.

Las próximas acciones previstas son la incorporación de estos 12 trabajadores y publicar este año una nueva oferta pública de empleo correspondiente al año 2025, de 16 plazas.

Ha sido la segunda vez en un año que el Govern convoca a la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario de Mallorca, creada y constituida en mayo de 2023. Se trata de un órgano de participación institucional para analizar, estudiar y proponer actuaciones en el ámbito social y laboral vinculado al sector.

En la reunión, los consellers también han trasladado la intención de crear un grupo de trabajo vinculado a este órgano e invitar próximamente al resto de organizaciones sindicales que tienen representación en el Comité de Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (CSIF, USO y STEI).

Después del encuentro, Mateo ha resaltado la "magnífica predisposición" de los sindicatos, quienes han acogido con satisfacción la propuesta de aumentar la plantilla. "Están totalmente abiertos y han recogido el guante", ha asegurado.

Con todo, ha considerado que la reunión ha sido "muy productiva y muy provechosa" porque "ha quedado muy claro" que tanto Govern como sindicatos van "en la misma línea".