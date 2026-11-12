CCOO rechaza las propuestas salariales de la patronal en el convenio de la sanidad privada y mantiene las movilizaciones

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Baleares ha denunciado la "falta de avances" en la negociación del convenio colectivo de la sanidad privada en las Islas, ante unas propuestas empresariales "insuficientes y alejadas de las necesidades" de los trabajadores.

El sindicato, según ha señalado en una nota de prensa, ha rechazado las propuestas salariales de la patronal y ha advertido de que las movilizaciones continuarán si no hay avances "reales" en las conversaciones.

Precisamente, este jueves trabajadores del sector se han concentrado frente a Juaneda Miramar, en Palma, para reclamar un convenio "digno" y unas condiciones laborales "justas".

Uno de los principales puntos de conflicto es la propuesta salarial, que para el sindicato son "insuficientes". Además, ha advertido de que los mecanismos de absorción y compensación pueden impedir que las subidas se traduzcan en mejoras efectivas en las nóminas.

La concentración de este jueves da continuidad a la celebrada el pasado jueves frente a la Clínica Juaneda de Palma y forma parte del calendario de movilizaciones que desarrollan en distintos centros sanitarios de Baleares.

CCOO ha insistido en que la patronal debe presentar propuestas que permitan desbloquear la situación y alcanzar "un acuerdo justo que reconozca la responsabilidad, la profesionalidad y el esfuerzo de las personas trabajadoras del sector".

En esta línea, ha avisado de que las movilizaciones continuarán mientras no se produzcan avances "reales" en la negociación. Desde el sindicato han reiterado su disposición al diálogo y su compromiso con la defensa de los salarios, las condiciones laborales y los derechos adquiridos.