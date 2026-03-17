CCOO reclama aplicar el complemento salarial de las educadoras 0-3 en todas las 'escoletes' de gestión indirecta

Archivo - Reivindicaciones de las trabajadoras de 'escoletes' en la manifestación del 1 de mayo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha planteado que el complemento salarial aprobado para las educadoras de las 'escoletes' 0 a 3 tres se extienda a todos los centros externalizados de Baleares.

De este modo, tratan de "poner en valor" el trabajo "imprescindible" que realizan las educadoras de Infantil, especialmente en el primer ciclo, una etapa que han calificado de "clave" para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y que "demasiado a menudo continúa invisibilizada y poco reconocida socialmente", según ha explicado CCOO en un comunicado.

Las profesionales del 0-3 han subrayado que "no solo cuidan de los niños", sino que desarrollan una tarea educativa "fundamental", al "acompañar los primeros aprendizajes, fomentar el desarrollo emocional y social y construir las bases del futuro educativo de los niños".

Pese a esta responsabilidad pedagógica, el sector ha señalado que sufre una "falta de reconocimiento social e institucional" y unas condiciones laborales que "no están a la altura de su importancia".

En este contexto, CCOO ha recalcado que el complemento autonómico que recientemente se ha publicado para las 'escoletes' de gestión indirecta supone una mejora salarial mensual de 400 euros para maestros y personal especializado, 300 euros para las educadoras infantiles y 200 euros para otras categorías profesionales, con el objetivo de "reducir la brecha salarial existente y dignificar el sector".

Aun así, han advertido que todavía hay ayuntamiento de Baleares con 'escoletes' municipales externalizadas que "no han garantizado" la aplicación efectiva de este complemento, lo que generaría "desigualdades injustificables" entre trabajadoras que hacen el mismo trabajo según el municipio donde trabajan.

Por este motivo, CCOO ha exigido la aplicación inmediata del complemento autonómico a todas las 'escoletes' municipales de gestión indirecta de Baleares y el compromiso de los ayuntamientos para que este complemento se incorpore a "todas las licitaciones y contratos públicos de gestión de 'escoletes'".

Desde CCOO han instado a los ayuntamientos, la Conselleria de Educación y Universidades y las patronales de sector al "reconocimiento social e institucional" de la tarea educativa que desarrollan las profesionales del 0-3 y solicita una negociación "inmediata" de un convenio autonómico del sector 0-3 que "dé cobertura a todas las educadoras y profesionales que trabajen con niños de 0 a 3 años en Baleares".

Desde CCOO han resaltado que el sector de la Educación Infantil es, probablemente, uno de los "peor remunerados del ámbito educativo" en Baleares, a pesar de su "gran responsabilidad educativa y social".

"Esta realidad hace imprescindible avanzar hacia una mejora real de las condiciones laborales que permita dignificar la profesión. Si se quiere una educación de calidad desde los primeros años de vida, es imprescindible reconocer, dignificar y mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajen con los niños en esta etapa fundamental", han reivindicado.

CCOO ha apuntado que trabajará para garantizar una Educación Infantil "pública, de calidad y defender los derechos laborales de todas las profesionales del sector".