CCOO reclama la creación de nueve plazas para funcionarios en las Oficinas de Justicia Municipales de Baleares

Archivo - Funcionario en una oficina, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha aseverado que para adecuar las plantillas de las Oficinas de Justicia Municipales (OJM) al número de habitantes que atienden, el Ministerio de Justicia debería crear nueve plazas de funcionarios más en distintas localidades de Baleares.

Esta es una de las reivindicaciones que ha trasladado la organización sindical que ha apuntado que las nuevas OJM, que han sustituido a los Juzgados de Paz, se cararterizan por unas "plantillas deficitarias" y una "discriminación retributiva".

En un comunicado, CCOO ha remarcado que uno de los casos "más sangrantes" en Baleares son las OJM de Calvià, donde se hace "especialmente necesario" la creación de una Ciudad de la Justicia dado que la OJM tiene una carga de trabajo "inasumible" y sería "imprescindible" la constitución de varios juzgados que asuman competencias en materia civil y penal.

Paralelamente, han destacado que Calvià ha crecido "notablemente" en materia de población teniendo hasta rondar los 54.000 habitantes. "Aparte de dotar a la OJM de Calvià de dos tramitadores procesales más, es necesario la constitución de juzgados que asuman competencias en materia civil y penal", han recalcado.

Igualmente, han subrayado que las OJM de Llucmajor y Marratxí, donde también ha crecido "notablemente" la población de ambos municipios, la carga de trabajo sería "inasumible" con la plantilla actual de funcionarios en ambas oficinas de justicia municipales, por lo que se hace imprescindible añadir otras dos plazas del cuerpo de tramitadores procesal en cada una de estas oficinas, con una población de casi 41.000 habitantes en el caso de Llucmajor y de poco más de 40.000 en Marratxí.

El personal funcionario de los cuerpos Generales de la Administración de Justicia atiende las OJM de las localidades de más de 7.000 habitantes --salvo las que son cabecera de partido judicial-- y también agrupaciones de municipios con menor población hasta un total de 22 oficinas en el ámbito no transferido de Baleares. Entre otras muchas funciones, se engargan del Registro Civil.

En Baleares trabajan 62 funcionarios en las OJM del ámbito no transferido. En la inmensa mayoría de ellas hay una plaza de gestor procesal y otra de auxilio judicial. En solo unas pocas, hay otra plaza de gestión y una o dos de tramitación procesal, "sin tener en cuenta, en muchísimos casos, ni la carga de trabajo, ni el número de habitantes del municipio o agrupación de ellos.

Entre las nuevas tareas que la Ley de Eficiencia ha asignado a las OJM respecto a las que tenían los Juzgados de Paz, figura la tramitación de asuntos judiciales que son competencia de los Tribunales de Instancia de su partido judicial, lo que está reflejado en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que asignan estas actividades compatibles a todos los puestos de las OJM.

No obstante, CCOO ha resaltado que consiguieron durante la negociación de estas RPT que el Ministerio de Justicia aceptará que para establecer esta compatibilidad de actividades deberá realizarse un análisis de la carga de trabajo de cada oficina de justicia.

La asignación de actividad compatible a cada oficina, cuando la carga de trabajo lo permita, se realizará previa negociación sindical, lo que no se ha llevado a efecto "hasta la fecha".

"Para la tramitación de estos asuntos es necesaria por ley la participación de personal funcionario de todos los cuerpos generales y, en la actualidad, todas las OJM disponen de personal de los cuerpos de Gestión y de Auxilio pero solo 30 de las 355 existentes en los territorios no transferidos de España tienen en sus plantillas personal del cuerpo de tramitación procesal", han concretado.

Es por ello que CCOO ha exigido la dotación de puestos de tramitación procesal en todas las OJM a las que finalmente se asignen actividades compatibles, lo que supondría 325 nuevas plazas de este cuerpo en toda España en el caso de que se mantuviese esta asignación en todas las oficinas como recogen en la actualidad las RPT.

El sindicato ha pedido al Ministerio de Justicia unas plantillas "adecuadas" a las cargas de trabajo y el "reconocimiento profesional y retributivo" del personal que mantiene este servicio público, así como para el resto de Oficinas Judiciales y Fiscales, Registros Civiles y resto de servicios que conforman la Administración de Justicia.

Por otra parte, CCOO ha criticado que todo el personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia --gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial-- percibe en las OJM unas retribuciones mensuales inferiores a las del resto de personal de esta administración.

Por eso, han incidido en que los puestos de jefatura o secretarías no perciben el complemento específico que sí se cobra en los puestos de jefatura del resto de OJM de gestión directa del Ministerio de Justicia, ni tampoco las retribuciones complementarias por la penosidad derivada de la práctica de notificaciones, embargos y desahucios fuera de la sede judicial o diligencias en los centros penitenciarios, que sí se retribuye en otros centros de trabajo.

El sindicato ha advertido que tampoco se retribuye la atención al público, tarea esencial en las OJM, que sí está reconocido económicamente en otros centros de trabajo. Asimismo, han destacado que las personas que ocupan el puesto de gestión o secretaría, sustituyen sin retribución alguna a las de localidades cercanas en los casos de ausencias por vacaciones, permisos o bajas laborales.