CCOO reconoce que los datos de empleo mejoran aunque lamenta que el malestar social siga creciendo en Baleares

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PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado este miércoles que, pese a que los datos del paro en agosto mejoran en Baleares, el malestar social que hay en la comunidad "no deja de aumentar".

El sindicato ha hecho hincapié en un comunicado en la necesidad de cambiar el actual modelo turístico de las Islas y ha defendido que la saturación turística "no solo maltrata a los ciudadanos, sino que también provoca mayor precariedad laboral, más estacionalidad, intensidad en las cargas de trabajo y peores condiciones laborales". Esto, ha añadido, provoca un malestar que queda reflejado en los diferentes actos ciudadanos que han tenido lugar este verano.

CCOO ha lamentado el "poco interés" por la parte empresarial en hacer las transformaciones necesarias para avanzar hacia un modelo económico más diversificado, más resiliente y sostenible. "No podemos fiarlo todo al monocultivo turístico y mucho menos al turismo de sol y playa, que con la emergencia climática corre peligro", sostienen.

En esta línea, el sindicato ha defendido que el turismo de sol y playa "no devuelve" a los trabajadores su bienestar e ingresos suficientes para tener una vida digna porque "los intereses de empresariado prevalecen sobre el bienestar de la clase trabajadora".

Finalmente, CCOO ha cargado contra el Govern porque "aún no ha puesto en marcha ninguna medida transformadora para un futuro con más oportunidades para todo el mundo".