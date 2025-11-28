CCOO Serveis Illes Balears, preocupado por no formar parte del nuevo Observatorio de Productividad y Absentismo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Serveis Illes Balears ha expresado su preocupación por no formar parte del nuevo Observatorio de Productividad y Absentismo y ha reclamado que "el "absentismo" no pueda utilizarse para cuestionar derechos laborales consolidados".

En una nota de prensa, CCOO Serveis Illes Balears ha comunicado su indignación ante la activación del nuevo Observatorio de Productividad y Contra el Absentismo del sector turístico, creado recientemente y en el que el sindicato no participa.

La organización ha reconocido que le preocupa que "se confunda absentismo con derechos laborales" y, por este motivo, ha reclamado que "el "absentismo" no pueda utilizarse para cuestionar derechos laborales consolidados".

"Consideramos que el Observatorio puede convertirse en un espacio donde se cuestionen ausencias plenamente justificadas", ha alertado el sindicato, que ha recordado que "la legislación protege el derecho al descanso, la salud, la conciliación y la atención familiar", y que, por tanto, "confundir estos supuestos con absentismo supone un retroceso social inaceptable", ha advertido.

"Una baja médica no es absentismo; disfrutar de las vacaciones no es absentismo; cuidar a un hijo enfermo no es absentismo; acompañar a tu pareja o padres en el hospital no es absentismo; casarte no es absentismo. Son derechos laborales, y cualquier espacio de diálogo debe partir de esta base", ha incidido.

De este modo, el sindicato ha pedido "evitar que el Observatorio se utilice como herramienta de presión empresarial sobre personas de baja médica o con necesidades de conciliación"; así como promover estudios "serios" sobre condiciones laborales, incluyendo cargas de trabajo, prevención de riesgos y salud mental, "factores que sí están directamente vinculados a la productividad real", ha señalado.