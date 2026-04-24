CCOO solicita a la Autoridad Portuaria de Baleares la implantación de un plan de movilidad sostenible

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PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha solicitado la constitución de una mesa de trabajo con el objeto de negociar la implantación de un plan de movilidad sostenibles en los centros de trabajo de cada isla y en los puertos.

El sindicato, en un comunicado, ha explicado que este protocolo podría adoptarse abogando por la modalidad de grandes centros de actividad, dado el número de empresas que operan en el ámbito portuario, a los que se suman los trabajadores del organismo público.

En esta mesa se podrían trabajar propuestas como las bonificaciones para incentivar el uso de transporte público en el espacio portuario o facilitar los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Otras medidas puestas sobre la mesa por la organización sindical van dirigidas a contrarrestar la subida del precio de los carburantes y el gas iniciada con la guerra en Ucrania y acentuada con el conflicto en Oriente Medio.

CCOO ha puesto como ejemplo los fondos para planes de movilidad puestos en marcha por la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir la huella de carbono e impulsar el cambio de modelo energético.

En ese sentido, desde la sección sindical han defendido que este plan no solo serviría para mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras portuarias de Baleares que dependen de la APB sino también "servir como faro y ejemplo" para otros centros de trabajo.