CCOO urge a adoptar medidas "estructurales" para mejorar la vida de los trabajadores

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha urgido a poner en marcha medidas "estructurales" que supongan una mejor del mercado de trabajo, las condiciones de vida de los trabajadores y el acceso a la vivienda.

El sindicato, en un comunicado, ha reaccionado de esta manera los datos del paro, que en septiembre registró una subida intermensual del 3,27% e interanual del 1,89%, y de la Seguridad Social, con 682.486 afiliados, 29.079 más respecto al mismo mes de 2025 y un 4,45% más.

Los datos, a juicio de la organización, reflejan las "tendencias típicas" del final de temporada. El crecimiento interanual de parados, ha señalado, "agrava la tendencia de estancamiento".

Además, CCOO ha sostenido que la mejora de las cifras "no puede ser indefinida" y, por lo tanto, es urgente "poner en marcha las medidas estructurales que supongan una mejora del mercado de trabajo, de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de acceso a la vivienda".

Al Govern le ha pedido que declare el archipiélago como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler al entender que "una situación económica adversa solo puede agravar este problema y alimentar el malestar social".

Todo ello, en un archipiélago con "un modelo económico estacional, que crea precariedad laboral y no es efectivo para asegurar una vida digna a las personas trabajadoras".