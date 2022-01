CCOO valora positivamente que se reconozca la subrogación de los trabajadores del Norai

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha valorado positivamente la convocatoria de concertación del servicio de acogida residencial para menores migrantes no acompañados, publicada el 18 de enero, que recoge el listado de trabajadores procedentes del Norai con derecho a subrogación.

Desde el sindicato han recordado que, el 29 de noviembre, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) cerraba de forma inminente el centro de Norai y todo su personal perdía su puesto de trabajo por este motivo.

CCOO defendió que los empleados del Norai no eran los responsables de la situación del centro y no debían ser penalizados quedándose sin trabajo. Por ello, el sindicato reclamó la subrogación, porque "no había ninguna justificación para dejarlos en la calle".

"Los trabajadores no deberían haberse quedado en la calle en ningún momento, pero de esta forma podrán recuperar su puesto de trabajo en los próximos meses, esté el servicio gestionado por una entidad o por otra", han señalado.

El sindicato ha asegurado que continuará trabajando para que la subrogación de los trabajadores "se cumpla tal y como recoge el convenio colectivo". "Los servicios externalizados no pueden llevar consigo precariedad ni inestabilidad laboral, no sólo porque sea nocivo para los trabajadores, sino porque disminuye radicalmente la calidad del servicio", han concluido.