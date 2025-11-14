CCOO y Valoriza alcanzan un acuerdo para desconvocar la huelga de limpieza en Santa Eulària

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Santa Eulària, Valoriza, han llegado a un acuerdo para regularizar pagos y garantizar la seguridad laboral, con el objetivo de desconvocar la huelga indefinida que estaba prevista empezar el 22 de noviembre.

El acuerdo, que tendrá que ser ratificado por la asamblea de trabajadores, se ha alcanzado en un acto celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares y estará condicionado al cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos por la empresa, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Durante semanas, la plantilla ha alertado de retrasos continuados en el pago de festivos y otros conceptos salariales, además de deficiencias importantes en la seguridad de determinados vehículos.

"La presión de la plantilla, junto con el trabajo de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT), ha permitido que la empresa acepte una serie de medidas que deberán aplicarse de manera inmediata", han resaltado en CCOO.

Entre los principales compromisos alcanzados está el abono inmediato de las reclamaciones económicas, por lo que la empresa revisará y atenderá todas las reclamaciones registradas hasta los días 19 y 20, para garantizar su pago inmediato, salvo los plazos técnicos bancarios.

Los festivos se abonarán dentro del mes en curso para normalizar por fin el calendario de pagos, por lo que la nómina de noviembre incluirá además los festivos pendientes de octubre y noviembre.

Por otra parte, a partir de ahora, las reclamaciones registradas hasta el día 10 se abonarán como máximo el día 11 y las realizadas entre el 11 y el 26 se abonarán junto con la nómina del mes. Los recibos de nómina deberán entregarse antes del día 4 o 5 del mes siguiente al trabajado.

Por lo que se refiere a la seguridad laboral y vehículos en "mal estado", se ha comprometido a que "ningún vehículo que no cumpla las condiciones de seguridad podrá salir a prestar servicio".

Los delegados de prevención participarán activamente en la revisión de los vehículos y todas las incidencias se atenderán en el mismo día. Si la empresa no justifica una actuación correctiva, el vehículo quedará parado preventivamente hasta su análisis formal. Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Eulària ayudará en este punto con el compromiso de auditorías a la flota de vehículos.

La representación de los trabajadores ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por su "implicación" y por las gestiones realizadas para "impulsar auditorías, supervisar el proceso y favorecer un clima de diálogo que ha sido determinante para alcanzar este acuerdo".

La huelga quedará desconvocada tras la asamblea de trabajadores pero han advertido que, en caso de incumplimiento, la plantilla retomará las movilizaciones de manera "inmediata".

Los representantes de los trabajadores también han agradecido a la plantilla su "unidad, firmeza y compromiso", que han calificado de "fundamentales" para avanzar en la defensa de sus derechos y en la mejora de sus condiciones laborales.