El CEIP Costa i Llobera de Marratxí ya tiene comedor.

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha inaugurado este lunes el nuevo comedor escolar del CEIP Costa i Llobera de Marratxí.

Al acto también ha asistido el alcalde del municipio, Jaume Llompart, junto con miembros de la comunidad educativa del centro, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

Este nuevo espacio forma parte de un proyecto de ampliación del centro que ha incorporado la construcción de un edificio anexo. Este edificio está destinado a acoger un comedor con cocina de tipo catering y un nuevo núcleo de baños vinculados al servicio de comedor y al uso del patio.

La actuación da respuesta a las necesidades expresadas tanto por la comunidad educativa como por el Ayuntamiento de Marratxí, con la voluntad de mejorar las instalaciones y los servicios que se ofrecen al alumnado, han destacado.

El nuevo edificio se ha ubicado en la zona norte de la parcela y ha modificado la configuración del centro. Hasta ahora, el edificio principal presentaba una distribución en forma de ele, que con esta ampliación se transforma en una disposición en forma de ce alrededor del patio exterior de juegos.

Esta nueva organización crea un espacio que recuerda a un claustro abierto al sur, más integrado y adaptado a las necesidades del centro.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 806.000 euros y está orientado a mejorar los servicios actuales. El comedor ofrece servicio con cocina de tipo catering y dispone de un núcleo de baños exclusivo para su funcionamiento.

Con esta ampliación, el CEIP Costa i Llobera refuerza sus infraestructuras y mejora la calidad del servicio educativo, ofreciendo un espacio más adecuado a las necesidades del centro y de las familias.