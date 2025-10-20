El CEIP Pere Cerdà del puerto de Sóller estrena gimnasio y patio renovado tras una inversión de 940.000 euros

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Pere Cerdà del puerto de Sóller ha estrenado este lunes gimnasio y patio renovado tras una inversión de más de 940.000 euros por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, han inaugurado las nuevas instalaciones, tras completar las obras de ampliación y mejora del centro educativo, un proyecto que ha sido ejecutado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec).

En concreto, las actuaciones han incluido la construcción de un gimnasio de 256 metros cuadrados, con una sala principal de 171 metros cuadrados, dos vestuarios con cabinas de baño, un baño adaptado y un vestíbulo de acceso. Además, se ha renovado y pavimentado el patio del centro, con la plantación de nuevos árboles para proporcionar más sombra al alumnado.

Con esta actuación, la Conselleria ha asegurado que reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras escolares, para garantizar espacios educativos seguros, modernos y adaptados a las necesidades del alumnado.