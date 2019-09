El CEIP Puig d'en Valls (Ibiza) sufre inundaciones en 8 aulas al no haber finalizado la impermeabilización de la azotea

Publicado 12/09/2019 16:18:43 CET

IBIZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Puig d'en Valls (Ibiza) ha sufrido inundaciones este jueves en ocho aulas debido a las lluvias en la Isla puesto que todavía no se ha finalizado la impermeabilización de la azotea del centro, según ha informado la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación.

Las clases afectadas son los grupos de tercero a sexto de primaria, por lo que la dirección del centro ha reorganizado la ubicación del alumnado de estas aulas.

Ante la nueva alerta naranja decretada a partir de las 00.00 horas y hasta las 15.00 horas de este viernes, el centro ha recomendado a las familias del alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria que no lleven a los niños al centro si no es necesario, puesto que las aulas no se pueden usar si llueve. En caso de que acudan estarán atendidos en otras dependencias del centro.

Los otros niveles podrán llevar a cabo las actividades lectivas con normalidad en sus aulas. Está previsto que las obras finalicen el 3 de octubre, ha recordado el Govern.