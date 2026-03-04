Celeste desvincula su relevo de Función Pública de los problemas con el plan de ordenación de la Policía Local de Palma

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha desvinculado su relevo del área de Función Pública, que la semana pasada pasó a manos del regidor Llorenç Bauzá, de los problemas a la hora de aprobar el nuevo plan de ordenación de la Policía Local.

Lo ha afirmado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, su primera comparecencia desde el cambio en el organigrama municipal.

"Ha sido una decisión consensuada y conversada durante mucho tiempo, unas semanas, con el alcalde, que es quien tiene todas las competencias", ha explicado.

Celeste, quien mantiene las áreas de Hacienda, Contratación y Patrimonio, ha dicho que necesitaba más tiempo para dedicarse plenamente a estas cuestiones y que el departamento de Función Pública no se lo permitía.

"Estamos haciendo un traspaso ordenado y consensuado, y colaboraré en lo que haga falta", ha manifestado.

Preguntada acerca de la relación entre su relevo y los problemas con el plan de ordenación de la Policía Local, que se han manifestado en varias ocasiones para expresar su malestar, ha desvinculado las dos cuestiones.

"Por lo que a mi respecta, nada tiene que ver. Pero eso no quiere decir que el plan de ordenación había llegado a un punto técnico u jurídico en el que no encontrábamos salida, pero no tiene nada que ver", ha incidido.