Celeste desvincula su relevo de Función Pública de los problemas con el plan de ordenación de la Policía Local de Palma

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 4 marzo 2026 12:22
Seguir en

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha desvinculado su relevo del área de Función Pública, que la semana pasada pasó a manos del regidor Llorenç Bauzá, de los problemas a la hora de aprobar el nuevo plan de ordenación de la Policía Local.

Lo ha afirmado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, su primera comparecencia desde el cambio en el organigrama municipal.

"Ha sido una decisión consensuada y conversada durante mucho tiempo, unas semanas, con el alcalde, que es quien tiene todas las competencias", ha explicado.

Celeste, quien mantiene las áreas de Hacienda, Contratación y Patrimonio, ha dicho que necesitaba más tiempo para dedicarse plenamente a estas cuestiones y que el departamento de Función Pública no se lo permitía.

"Estamos haciendo un traspaso ordenado y consensuado, y colaboraré en lo que haga falta", ha manifestado.

Preguntada acerca de la relación entre su relevo y los problemas con el plan de ordenación de la Policía Local, que se han manifestado en varias ocasiones para expresar su malestar, ha desvinculado las dos cuestiones.

"Por lo que a mi respecta, nada tiene que ver. Pero eso no quiere decir que el plan de ordenación había llegado a un punto técnico u jurídico en el que no encontrábamos salida, pero no tiene nada que ver", ha incidido.

Contador

Artículos Relacionados

Llorenç Bauzá asumirá también el área de Función Pública en el Ayuntamiento de Palma

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado