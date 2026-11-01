El Cementerio de Palma acoge el acto institucional de Todos los Santos con una ofrenda floral - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado de regidores de la corporación municipal, ha presidido este domingo el tradicional acto institucional con motivo de la festividad de Todos los Santos, celebrado en el Cementerio de Palma.

Durante la visita, la comitiva municipal ha realizado una ofrenda floral en la plaza de la Llibertat y en la plaza del Record, en homenaje a las personas fallecidas, y seguidamente se ha dado paso a la interpretación de una ofrenda musical.

En su intervención, el alcalde ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, trasladando una vez más, en nombre del Ayuntamiento de Palma y de toda la ciudadanía, sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Por otro lado, Martínez ha destacado el significado de la festividad de Todos los Santos, señalando que "es una jornada de recuerdo, pero también de acompañamiento, de respeto y de reconocimiento a todas las personas que han formado parte de nuestras vidas".

También ha puesto en valor la labor que desarrollan diariamente los profesionales de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), destacando su "profesionalidad, dedicación y sensibilidad en la atención a las familias en momentos especialmente difíciles".

"Quiero agradeceros vuestro trabajo diario, el trato humano que ofrecéis a las familias y vuestro compromiso con el mantenimiento y la mejora de un espacio tan importante para nuestra ciudad como es este cementerio", ha resaltado.

Asimismo, ha hecho extensivo este agradecimiento al conjunto de servicios municipales que trabajan durante estos días para garantizar que las visitas a los cementerios se desarrollen con normalidad, seguridad y en las mejores condiciones.

Finalmente, ha reiterado el "respeto, afecto y acompañamiento" del Ayuntamiento de Palma a todas las familias que durante esta jornada recuerdan a sus seres queridos.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Con motivo de esta festividad, la Empresa Funeraria Municipal ha organizado una programación especial en los cementerios municipales de la ciudad.

En concreto, durante la mañana de este domingo se han programado actuaciones musicales en diferentes espacios del Cementerio Municipal de Palma, a cargo de Ela Mikhaylenco, al violonchelo; Soriana Ivanic, al violín, y Damià Timoner, a la guitarra.

Asimismo, la EFM ha habilitado cuatro carpas informativas en diferentes puntos del recinto para atender a los visitantes, así como un punto adicional de venta de flores en el Tanatorio de Son Valentí.

Cabe recordar que los cementerios municipales mantienen un horario especial de apertura, de 07.30 a 21.30 horas, hasta este lunes, 2 de noviembre, para facilitar las visitas de las familias.

Por su parte, la EMT ha activado un servicio especial de autobuses para favorecer los desplazamientos en transporte público al cementerio de Son Valentí, que se mantiene también durante la jornada de este domingo.