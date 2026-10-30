Día de Todos los Santos en Palma: ofrendas, misas, actuaciones musicales y ampliación de horarios y buses

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PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha organizado una programación especial con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar este domingo, 1 de noviembre, que incluirá ofrendas, actuaciones musicales y otras actividades.

En detalle, a las 10.00 horas está prevista la tradicional visita de la comitiva municipal al Cementerio Municipal de Palma, con la asistencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y regidores de la Corporación municipal.

En el marco de esta visita, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los representantes colocarán una corona de flores en la plaza de la Llibertat y en la plaza del Record, para dar después paso a la interpretación de una ofrenda musical.

También, entre las 10.00 y las 14.00 horas se ofrecerán diversas actuaciones musicales en directo en diferentes espacios del cementerio.

Los músicos Ela Mikhaylenco, al violonchelo, Soriana Ivanic, al violín, y Damià Timoner, a la guitarra, actuarán en la plaza Ramon Llull, la plaza del Record -junto al Edifici Balear-, y Sant Amadeu, respectivamente.

Durante la jornada, la EFM también habilitará cuatro carpas informativas en distintos puntos del recinto para atender a los visitantes.

Estas estarán situadas en la plaza Ramon Llull (sector 1), Sant Amadeu (sector 4), el Edifici Balear (sector 4) y la puerta principal del Cementerio Municipal. Además, se habilitará un punto adicional de venta de flores en el Tanatorio de Son Valentí.

La programación incluye también la celebración de una misa solemne en el Oratorio Central del Cementerio Municipal de Palma a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Paralelamente, a las 11.00 horas se celebrará otra misa solemne en la capilla del Tanatorio II-Bon Sosec, y a las 12.00 horas está prevista la realización de una ofrenda floral en el Mur de la Memòria, en señal de recuerdo y homenaje.

Por la tarde se celebrarán dos misas solemnes más, una a las 16.00 horas, en el Cementerio Municipal de Establiments, y otra a las 16.30 horas, en el Cementerio Municipal de Sant Jordi.

SERVICIO ESPECIAL DE LA EMT

En el marco de esta efeméride, los cementerios municipales de Palma están abiertos desde este viernes y hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, en horario especial, de 07.30 a 21.30 horas, con el objetivo de facilitar a las familias las visitas.

Para favorecer los desplazamientos en transporte público al cementerio de Son Valentí, la EMT ha activado un servicio especial con motivo de la festividad este viernes, sábado y domingo.

Este servicio realizará salidas cada 20 minutos de media a partir de las 07.40 y hasta las 20.55 horas desde Sindicat en dirección a Can Valero, y desde el cementerio en dirección a Sindicat entre las 07.55 y las 21.10 horas.

Este servicio especial saldrá de Sindicat (parada 80) y realizará paradas en Grans Magatzems (P195), plaza España (P295), avenida Alemanya-Comte Sallent (P492), General Riera-Ticià (P494), General Riera-s'Escorxador (P495), General Riera-Costa i Llobera (P496), Velòdrom Illes Balears (P906), Cementerio (P976 y P759) y fin de línea en Can Valero. El viaje de retorno se inicia en Can Valero (P1002).

Además del servicio especial, los usuarios también pueden hacer uso de la L9 (Palma-Son Espanyol / UIB), que sale de plaza España (parada 559).

AFECTACIONES DE TRÁFICO

También se establecerán medidas especiales de regulación del tráfico y de los accesos en el entorno del Cementerio Municipal de Palma.

El camino de Ca l'Ardiaca permanecerá cerrado totalmente a la circulación y al estacionamiento, mientras que los accesos al interior del cementerio estarán cerrados al tráfico rodado, excepto para los vehículos destinados a personas con movilidad reducida.

Asimismo, en función de la intensidad del tráfico y de la afluencia de visitantes, se podrá aplicar un corte preventivo en el camino de Jesús, en el tramo comprendido entre la rotonda del cementerio y la rotonda de la Vía de Cintura.