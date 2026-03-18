El censo de la antigua prisión de Palma asciende hasta las 226 personas mientras Cort apura los plazos para el desalojo

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El censo de la antigua prisión de Palma ha ascendido hasta las 226 personas residentes, después de que se corrigieran algunos errores, mientras el Ayuntamiento apura los plazos para ejecutar el desalojo del inmueble.

Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles y en la que se ha aprobado la modificación del recuento.

Ya se ha notificado del desalojo a la mayoría de estas personas y en breve se hará lo propio con el resto. En paralelo, Cort está recibiendo y analizando las alegaciones presentadas por las personas afectadas.

Una vez resueltas, los residentes dispondrán de unos días para abandonar de forma voluntaria el inmueble, algo que, ha admitido Martínez, por el momento no ha hecho ninguno de ellos.

De ser así al finalizar el plazo marcado por el Consistorio, se notificará la situación a un juzgado de Palma para que la estudie y marque los pasos a seguir.

"Cuando acabe el proceso, en unas semanas, si no hay salidas voluntarias se comunicará el juzgado y será este el que marque los plazos", ha detallado el alcalde.