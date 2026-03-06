Un centenar de empresarios participan en una jornada inromativa sobre la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos

Un centenar de empresarios asisten a una jornada para conocer la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos - CAIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Govern y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han organizado un almuerzo empresarial con el objetivo de dar a conocer la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

El encuentro, celebrado este viernes en el salón de actos de la sede de la patronal, ha reunido cerca de un centenar de empresarios, directivos y representantes de organizaciones empresariales.

La jornada, según ha indicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, se ha iniciado con la bienvenida institucional del secretario general de la CAEB, Sergio Bertrán, y de la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló.

La responsable del Govern ha sido la encargada de presentar de manera detallada y práctica las principales medidas previstas en el Decreto ley para incentivar la inversión privada y mecanismos de simplificación administrativa para agilizar los procedimientos.

La sesión también ha incluido un turno abierto de palabras, en el cual los participantes han podido plantear dudas sobre los requisitos, los trámites y las oportunidades que ofrece esta nueva normativa. La jornada ha finalizado con un espacio de almorzar y trabajo en red que ha favorecido el intercambio de impresiones entre los asistentes.

Además, durante el encuentro se ha recordado que la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, mediante un convenio con la Oficina de Proyectos Empresariales Estratégicos de la CAEB, puso a disposición de las empresas un servicio de asesoramiento especializado para impulsar la inversión estratégica.

Este servicio facilita información y orientación sobre el desarrollo de proyectos y el acceso a las diferentes fuentes de financiación disponibles.

La UAPE nace en el marco del decreto ley de medidas urgentes para acelerar la tramitación de proyectos estratégicos y reforzar la capacidad de atracción de inversiones en Baleares.