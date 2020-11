Un centenar de funcionarios vuelven a concentrarse ante el Parlament para pedir que se apliquen subidas salariales

PALMA DE MALLORCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de funcionarios ha protestado este martes ante el Parlament para exigir al Govern que aplique una subida salarial para 2020 y 2021 y que "no recorte" los sueldos de educadores, sanitarios y trabajadores de otros servicios sociales, pues es la única comunidad autónoma que ha denegado este incremento.

En concreto, estos trabajadores critican que el Govern no aplique las subidas salariales que han sido acordadas en el resto del territorio español de un 2 por ciento en 2020 y del 9 por ciento en 2021, una decisión que afecta al sector de la Educación, al personal sanitario del Ib-Salut y a los Servicios Generales.

El representante del Sindicato de Enfermería Satse, Jorge Tera, ha indicado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, accedió a hablar con ellos este lunes tras su protesta ante el Consolat de Mar, pero ha precisado que "fue una recepción, no una reunión", pues les escucharon "y nada más".

Asimismo, Tera ha manifestado que "es incomprensible" que el sector sanitario tenga que protestar contra los recortes salariales después de haber sido considerados "la primera línea de batalla" durante la pandemia del coronavirus, cuando "han sacrificado su salud y su familia".

En cuanto a las declaraciones realizadas por la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Pilar Costa, en las que señalaba que, debido a la crisis económica, la población no aceptaría una subida de los sueldos de los funcionarios, Tera ha dicho que "lo que no entiende la población es el plus de los sueldos de algunos parlamentarios", en clara alusión al plus de 22.00 euros incluido en el Proyecto de Presupuestos autonómicos.

Por otra parte, el representante del sindicato de docentes STEI, Miquel Gelabert, ha puntualizado que estos sindicatos no piden una mesa de diálogo, "sino una negociación", pues considera que es "un hecho significativo" que Baleares sea la única comunidad autónoma que deniegue una subida salarial a los funcionarios.

Además, ha manifestado que "el Govern agacha la cabeza ante Madrid", algo que convierte al Ejecutivo balear en "perdedor, no solo víctima", y ha remarcado que, para protestar contra este "maltrato", los sindicatos se ven en la necesidad de "salir a la calle a protestar".

Finalmente, el representante del sindicato de funcionarios CSIF, Guillem Vila, ha dicho comprender que la situación actual no sea "favorable" a una subida salarial, aunque ha añadido que esto "no justifica la decisión" del Govern balear.

Precisamente, la Mesa Sectorial de Empleados Públicos, que incluye los sindicatos UGT, CCOO, STEI, Simebal, CSIF, SAE, Satse y Alternativa ya protestó este lunes para pedir al Ejecutivo balear que ceda a negociar las condiciones salariales.