Un centenar de personas participa en un programa del Govern para fomentar la conservación del medio marino. - CAIB

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas han participado -entre los días 20 y 31 de julio- en un programa de educación ambiental impulsado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal para fomentar el conocimiento y la conservación del medio marino.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, la iniciativa se ha desarrollado a bordo del laúd La Balear, propiedad del Consell de Mallorca, y ha consistido en diez salidas educativas de entre tres y cuatro horas de duración por la bahía de Palma.

Durante las actividades, los participantes han podido conocer el plancton y la biodiversidad marina característica de las costas de Baleares, además de estudiar parámetros como la temperatura, la salinidad y la transparencia del agua mediante actividades prácticas y divulgativas.

Las sesiones, dirigidas por el personal educador del Aula de la Mar y la tripulación de La Balear, también han incidido en la importancia ecológica de las praderas de posidonia y en la divulgación del patrimonio marinero de Baleares, con especial atención al puerto de Palma.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado la importancia de fomentar el conocimiento y la conservación del medio marino y ha subrayado el valor de estas salidas para "descubrir de primera mano la riqueza de los ecosistemas marinos" y comprender la necesidad de preservarlos.

Asimismo, ha celebrado el éxito de participación de esta tercera edición y ha asegurado que "la gran respuesta de la población demuestra el interés creciente por conocer el entorno marino y anima a seguir impulsando iniciativas que combinan divulgación científica, patrimonio marinero y educación ambiental".