Un centenar de personas participa en un programa del Govern para fomentar la conservación del medio marino

Un centenar de personas participa en un programa del Govern para fomentar la conservación del medio marino.
Un centenar de personas participa en un programa del Govern para fomentar la conservación del medio marino. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 31 julio 2026 13:51
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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas han participado -entre los días 20 y 31 de julio- en un programa de educación ambiental impulsado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal para fomentar el conocimiento y la conservación del medio marino.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, la iniciativa se ha desarrollado a bordo del laúd La Balear, propiedad del Consell de Mallorca, y ha consistido en diez salidas educativas de entre tres y cuatro horas de duración por la bahía de Palma.

Durante las actividades, los participantes han podido conocer el plancton y la biodiversidad marina característica de las costas de Baleares, además de estudiar parámetros como la temperatura, la salinidad y la transparencia del agua mediante actividades prácticas y divulgativas.

Las sesiones, dirigidas por el personal educador del Aula de la Mar y la tripulación de La Balear, también han incidido en la importancia ecológica de las praderas de posidonia y en la divulgación del patrimonio marinero de Baleares, con especial atención al puerto de Palma.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado la importancia de fomentar el conocimiento y la conservación del medio marino y ha subrayado el valor de estas salidas para "descubrir de primera mano la riqueza de los ecosistemas marinos" y comprender la necesidad de preservarlos.

Asimismo, ha celebrado el éxito de participación de esta tercera edición y ha asegurado que "la gran respuesta de la población demuestra el interés creciente por conocer el entorno marino y anima a seguir impulsando iniciativas que combinan divulgación científica, patrimonio marinero y educación ambiental".

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