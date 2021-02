Un centenar de vehículos se suma a la protesta en Palma contra el último borrador de la 'ley de riders'

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de vehículos se han sumado este jueves en Palma a una protesta en contra del último borrador de la ley de plataformas digitales, conocida como ley de 'riders'.

La protesta había sido convocada por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) en diversas ciudades de España.

En el caso de Palma, ha sido una manifestación motorizada que ha recorrido varias calles del centro de la capital balear a lo largo de la mañana de este jueves. La mayoría de participantes iban en moto aunque también se han sumado manifestantes en coche.

En la marcha se han podido ver numerosos vehículos con el logo de Glovo pero también algunos de otras marcas como Deliveroo. La caravana ha avanzado escoltada por la Policía haciendo ruido con las bocinas de los vehículos.

La portavoz de Repartidosunidos.org en Mallorca, Mercedes Echegaray, ha sido quien ha convocado la movilización en Palma. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que han salido a protestar porque consideran que el Ministerio de Trabajo no les ha "escuchado" al no incorporarles a la Mesa de Diálogo.

"Han escuchado una mínima parte de un sindicato residual que solamente defiende a los que quieren ser asalariados, que son más o menos de un 10 por ciento", ha criticado. En este sentido, Echegaray cree que la ley es "muy necesaria" pero denuncian que se intente elaborar "sin los trabajadores".

"Somos autónomos, nos sentimos autónomos, lo que no queremos es que obliguen a las plataformas a asalariarnos", ha indicado. La convocante de la protesta ha asegurado que la principal ventaja que quieren mantener es la "libertad" que les da el trabajo de repartidor.

"Libertad de horario, de días que trabajo, cuándo me cojo las vacaciones, o si un día me pasa cualquier cosa desconecto y me ocupo de otras cosas, poder compaginar con otros trabajos o la familia...", ha ejemplificado.

Además, también consideran que ser asalariados repercutiría en sus ganancias. "Estimamos que estamos ganando mínimo el doble que los trabajadores que están asalariados", ha dicho.

"SÓLO TIENEN EN CUENTA QUE LO HACEMOS A TRAVÉS DE UNA APP"

A juicio del portavoz nacional de RepartidoresUnidos.org, Gustavo Gaviria, dicho borrador "discrimina al colectivo de repartidores y los excluye de su actividad profesional". "Les da igual cómo trabajamos, si funcionamos realmente como autónomos o no, solo tienen en cuenta que lo hacemos a través de una app", ha añadido.

Por su parte, el presidente de APRA, Jordi Mateo, ha afirmado que la mesa de diálogo social "ha sido un fracaso". "Es el fracaso político de todo un Ministerio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo y de tener en cuenta el funcionamiento real del trabajo de los repartidores", ha resaltado.

Desde Repartidores Unidos se puso en marcha el pasado mes de diciembre la plataforma 'online' de debate e intercambio de propuestas entre repartidores, llamada 'Diálogo Rider'.