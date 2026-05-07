Centenares de educadoras del 0-3 se concentran en Palma para señalar que el dinero Govern no llega a las trabajadoras

Concentración de las educadoras del 0-3 por la jornada de huelga general en el sector. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de educadoras del 0-3 han participado este jueves en la concentración convocada en la plaza de España de Palma y con la que han tratado de evidenciar que, pese al dinero que destina el Govern al sector, "prácticamente nada llega a las trabajadoras".

Esta protesta convocada por los sindicatos STEI, CCOO y UGT, se enmarca en la jornada de huelga general que se ha convocado a nivel estatal y que fuentes sindicales han cifrado su seguimiento en un 70% de la plantilla, mientras que el Govern la rebaja al 35%.

Las manifestantes han gritado consignas con las que han reivindicado que "el 0-3 es educación", "sueldos de miseria, basta de precariedad", "no es guardería, es pedagogía" o "nuestro convenio, nuestro futuro".

También han exhibido pancartas en las que se podía leer que "lo vocación no pasa mis facturas ¡Sueldos dignos, ya!", "la calidad no se negocia ¡Bajada de ratios, ya!" o "no somos una guardería, la conciliación no es responsabilidad exclusiva de la escuela".

La representante de CCOO del 0-3, Pepa Ramis, ha mostrado su "satisfacción" por la respuesta de las educadoras y ha resaltado que, a pesar del mal tiempo, había "mucha gente" en la concentración.

La portavoz de la Xarxa 0-3, María Jiménez, ha señalado que son "las grandes olvidadas de la educación", ya que "siempre" se les ha visto como algo "asistencial" pero ha reivindicado que ahora crean "una base en la educación, socialización, la autonomía y el lenguaje", algo que, a su juicio, "no está siendo valorado".

El responsable de Enseñanza Privada y Concertada de UGT, Jaume Coll, ha apuntado que la movilización pretende una "dignificación del sector" y una "mejora salarial".

La vocal de Enseñanza Concertado, Privado y 0-3 del STEI, Sandra Serra, ha resaltado que este tramo educativo se ha movilizado porque ha dicho "basta". "Es una etapa educativa y se tiene que reconocer con un salario y unas condiciones laborales dignas, como el resto", ha sostenido.