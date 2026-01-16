Centenares de personas asisten a la inauguración de dos nuevas exposiciones en La Misericòrdia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este jueves dos nuevas exposiciones en el Centre Cultural la Misericòrdia con la participación de centenares de personas.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, se trata, por un lado, de 'Héroes MMXXVI', de Luca Monzani, que podrá visitarse en la sala del Pati de les Dones hasta el 14 de febrero, y 'El agua como hilo conductor', con motivo del 75 aniversario del Grupo de Acuarelistas de Baleares (GAB), instalada en la sala de l'Aljub hasta el 6 de marzo.

La inauguración ha contado con una afluencia de centenares de personas, que ha llenado las salas desde el primer momento y ha seguido con interés las nuevas propuestas artísticas.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado la inauguración y ha destacado el papel central que tiene la Misericòrdia en la dinamización cultural de la isla.

"El Centre Cultural de vía Roma de Palma ya es un punto de encuentro imprescindible para la difusión y creación cultural en Mallorca, gracias al trabajo realizado durante estos años de gobierno. Empezamos este 2026 con la presentación de estas dos nuevas exposiciones que reafirman el compromiso de la institución insular con una oferta cultural plural, accesible y de calidad", ha afirmado.

'HÉROES MMXXVI', DE LUCA MONZANI

La propuesta expositiva 'Héroes MMXXVI', de Luca Monzani, es un proyecto que nace en el castillo museo San Carlos, como un acontecimiento multidisciplinar que impulsa la capacidad de Mallorca para conjugar memoria histórica, arte contemporáneo y reflexión colectiva, reforzando al mismo tiempo deporte, inclusión social y arte.

En la Misericòrdia, el proyecto incluye una exposición colectiva titulada 'De lo efímero a lo perdurable', que establece un diálogo entre historia, arte contemporáneo y reflexión colectiva, con la participación de los artistas Damian R. Caubet, Ángeles Cereceda, Joan Costa, Nando Esteve, Luís Maraver, Elia Nedkov, Tom Price, Velcha Velchev y Constanze Waeger.

Por otro lado, la exposición presenta la performance 'Héroes', de Anna-Alexandra, que explora las cicatrices invisibles del sacrificio, la disciplina y la fragilidad, así como un amplio programa que incluye mesas redondas, debates y actividades para personas con discapacidad y niños.

'EL AGUA COMO HILO CONDUCTOR', DEL GAB

La muestra 'El agua como hilo conductor', comisariada por una delegación del Cercle de Belles Arts, se enmarca en la celebración del 75.º aniversario del GAB. El eje conceptual es el agua, que actúa como hilo conductor de todo el proyecto.

La exposición ofrece un recorrido por la historia y la evolución de la acuarela como lenguaje artístico a lo largo de 75 años y presenta una selección representativa de obras de pequeño y gran formato. Se concibe como una experiencia donde dialogan distintas disciplinas: pintura, instalación, proyección audiovisual y exhibición de herramientas tradicionales.

Entre los elementos más destacados se encuentra la instalación colectiva 'Tocar el cielo o caer a tierra', una acuarela de 40 metros de longitud pintada simultáneamente por los integrantes, complementada con fragmentos descartados que simbolizan el proceso creativo y la belleza del riesgo artístico.

Además, la exposición incluye vitrinas con materiales y utensilios tradicionales (pinceles, papeles, pigmentos, paletas) y la proyección de un documental con archivos históricos y fotografías, que ofrece una mirada retrospectiva sobre la trayectoria del Grupo y su aportación a la vida cultural de Mallorca.

OTRAS EXPOSICIONES

Además, el Centro Cultural la Misericòrdia mantiene abierta al público la exposición de las obras premiadas del XIX Memorial Climent Picornell de fotografía de naturaleza, organizado por AFONIB. La muestra se inauguró el pasado 9 de enero y podrá visitarse hasta el 7 de febrero en la segunda planta del edificio de los entrepatios.

La exposición reúne las imágenes galardonadas en diferentes categorías --conciencia medioambiental, endemismos baleares, mundo submarino, paisaje, flora, aves, otra fauna terrestre, arte en la naturaleza y Serra de Tramuntana-- e incluye la proyección de un audiovisual con todas las obras premiadas. El jurado de este año ha estado formado por fotógrafos de reconocido prestigio nacional como Belén Caro, César Llaneza, Fran Rubia y Víctor Ortega.

El Memorial Climent Picornell, creado en 2008 en homenaje al fotógrafo mallorquín, se ha consolidado como una cita imprescindible para profesionales y aficionados a la fotografía de naturaleza.

Esta muestra, junto con las inauguradas este viernes, completa la oferta cultural del centro y permite a los visitantes disfrutar de un recorrido amplio y diverso por distintos lenguajes artísticos y disciplinas. Todas las exposiciones pueden visitarse de lunes a sábado, de 10 a 20 horas (excepto festivos).