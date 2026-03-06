Centenares de personas salen a la calle en Palma para decir "No a la guerra" ante la escalada bélica en Oriente Medio

Centenares de personas salen a la calle en Palma para decir "No a la guerra" - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han concentrado este viernes en la plaza de las Tortugas de Palma para manifestar su rechazo a la guerra en Oriente Medio y a otros conflictos como el de Palestina y Ucrania.

Bajo gritos de 'No a la guerra' y 'Ni OTAN ni bases', centenares de ciudadanos han reivindicado "la paz y la vida" en una protesta convocada por Mallorca per la Pau, Mallorca per Palestina y Marxes de Mallorca per Palestina.

Los organizadores han leído un manifiesto en el que han condenado el ataque de EEUU e Israel a Irán. "No es utópico aspirar a una sociedad sin guerras", han sostenido.